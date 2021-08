Pignoise cuenta la verdadera razón por la que no están en ‘Los Hombres de Paco’: “No tenía sentido”

Los hombres de Paco es una de las series más queridas de los 2000’s. La ficción de Antena 3 se convirtió en todo un éxito y tuvo un total de nueve temporadas, atrapando a los espectadores y espectadoras desde el primer momento con sus personajes.

En 2021, la comisaría de San Antonio volvió a abrir sus puertas con una décima temporada. La ficción, que ya se puede disfrutar en Atresplayer, volvió a reunir a gran parte del elenco original.

Pero en esta nueva etapa los fans notaron una gran ausencia. Nada más y nada menos que la de Pignoise. El grupo madrileño fue el encargado de poner banda sonora a las idas y venidas de Sara y Lucas. También de la fantásitca cabecera de la serie. Y es que toda una generación cantó hasta quedarse afónico Nada que perder.

Ahora, en una entrevista para LOS40, hemos querido hablar sin tapujos con los chicos de Pignoise sobre su ausencia. Y han sido muy claros.

“Es muy sencillo: la propuesta de ellos no nos satisfacía. No tenía mucho sentido. No hubo ningún mal rollo ni nada, pero veíamos que a nivel musical no tenía sentido. Obviamente dijimos que no”, nos ha dicho Álvaro Benito.

Además, entiende que algunos de los seguidores de la serie estén tristes por la ausencia del grupo en la nueva etapa. Y es que a ellos también les pasa con la música:

“Hay una cosa que pasa con la música y me pasa como oyente. Y es que no se puede competir con el recuerdo. Eso no lo quitará nadie. La gente asocia a Los Hombres de Paco con la canción de Nada que perder y Pignoise. Contra eso no se puede hacer nada”.

¿Han visto los nuevos episodios?

Además, añaden que es normal que Los Hombres de Paco estén vinculados a Pignoise y viceversa: “La gente tiene el vínculo de Los Hombres de Paco con ese recuerdo. Cuando cambian eso, pues te jode. Pero es una situación natural”.

En cuanto a los nuevos episodios, reconocen que vieron el primero: “Vimos que fuimos trending topic y que nos echaban de menos”.

Además, reconocen que les gusta El Madero, la nueva canción de Los Hombres de Paco que han cantado los hermanos de Estopa.

Puedes ver el momento entero en el vídeo de arriba. ¡Dale al play y disfruta de todo!