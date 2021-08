Amazon presenta ‘Celebrity Bake Off España’: “Tenemos grupo de WhatsApp y está Esperanza Aguirre”

Amazon Prime Video tiene intención de endulzarnos el otoño con un programa de cocina que viene avalado por su éxito internacional. Su nombre es Celebrity Bake Off España. La versión anónima se emitió en Cuatro sin mucho éxito, pero esta edición VIP promete conquistar a todos los suscriptores de la plataforma gracias a la cocina y un casting mediático con poca o ninguna trayectoria en talent shows.

12 concursantes, 10 capítulos de 50 minutos cada uno y una mecánica pensada expresamente para montar un espectáculo televisivo que reúna alta repostería, famoseo y mucha diversión. "Teníamos el desafío de encontrar un casting de calidad, gente talentosa que brillara en sus profesiones y fueran los más vírgenes posibles en el mundo de la pastelería y que no hubieran estado en este tipo de programas", ha explicado Edi Walter (BoxFish) durante la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria.

¿Los escogidos? Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Soy una pringada, Esperanza Aguirre y Joan Capdevila. Son ellos los famosos que darán un paso adelante muy pronto en Prime Video para demostrar su valía entre pasteles y tartas. Y para conducir un show de estas características el gigante del streaming ha fichado a dos rostros muy conocidos por el público: la presentadora Paula Vázquez y el actor Brays Efe.

"Es la primera vez en mi vida que me encierran con los concursantes. Estaba en esa burbuja y empaticé mucho con ellos”, ha señalado Paula Vázquez en la rueda de prensa. Brays, por su parte, ha admitido que, aunque era todo un reto cambiar de rol, se ha divertido mucho y espera poder seguir haciendo cosas que lo saquen de su zona de confort: "Nunca había presentado algo de esta envergadura. Al principio dudé porque no sabía si me veía, pero me he sentido absolutamente apoyado, especialmente por Paula. He disfrutado mucho de la experiencia y me gustaría seguir haciendo todo tipo de cosas diferentes siempre".

Esperanza Aguirre, una de las protagonistas

En este casting de Celebrity Bake Off España hay gente muy popular y de diferentes sectores, pero el grupo ha cuajado perfectamente. Sin embargo, hay mucha expectación con una participante en concreto. Es el caso de Esperanza Aguirre, quien, curiosamente, ha mantenido una estrecha relación con Esty Quesada.

“Debo decir que a mi me llamó ‘mi Esty’ y en la foto grupal me dijo que me pusiera con ella”, ha comentado la influencer al respecto. "Le hacía chistes de ETA en las comidas y se reía. Ha habido muchos matices con ella, sombras y luces".

"Ha sido tal y como es", ha añadido Paula Vázquez. "Ha sido agradable, muy profesional y ha jugado y participado con nosotros". Además, los concursantes han contado que todos mantienen el contacto gracias a un grupo de WhatsApp en el que la política es bastante participativa al parecer.

De momento toca esperar. Amazon Prime Video ha anunciado que el estreno de la primera edición de Celebrity Bake Off España se producirá en otoño. Será entonces cuando conozcamos el nombre del famoso o la famosa que se convertirá en el mejor pastelero VIP de nuestro país.