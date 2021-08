El maquillador de las Kardashians conquista a Anitta

Anitta es una de esas artistas que siempre va divina sin importar qué momento del día sea. Y porque estamos seguros que no es ella la que tira la basura de su casa, sino también iría tan emperifollada como siempre. ¡Qué mona es esta chica!

Pues bien. Precisamente una figura relacionada con el mundo de la moda y el estilismo ha sido una de las últimas en conquistarle por completo. ¿Quién? Nada más y nada menos que el maquillador de las multimillonarias Kardashians.

En una publicación reciente de la brasileña en Instagram comparte el resultado de un encuentro con Ariel, el joven que se ha encargado durante un largo periodo de tiempo de preparar los rostros de las hermanas. "Sin filtro. Solo la magia de @makeupariel", dice Anitta en la descripción.

Con tan solo echar un vistazo a su look, podemos percibir un gran parecido con los que han mostrado las estadounidenses en múltiples ocasiones. Sombras nude, eyeliner, pestañas postizas, lápiz de labios y un pintalabios también nude son elementos infalibles en los looks de maquillaje que Ariel hace sobre los rostros de sus clientas. Anitta no iba a ser menos. ¡Es una Kardashian!

Paloma Mami es otra de las artistas que no han podido evitar enamorarse del talento del joven Ariel. En la cuenta oficial del maquillador, presume del look que le hizo a la cantante, y hemos de decir también que... ¡qué mona va esta chica siempre!

La musa brasileña

Anitta se ha convertido en una de las referentes brasileñas de la música para las nuevas generaciones. Sus canciones han sonado desde las posiciones más altas de las listas de éxitos, demostrando que es una mujer empoderada y con talento de sobra para conquistar a millones de personas en todo el mundo.

Para ella no existen límites, y eso es algo que demostró en Un Altro Ballo, su último tema con Fred De Palma. La cantante se atreve con el italiano en algunos de sus versos y no se le da nada mal. ¡Es una artista 360!