Dónde ver Los Serrano, Aquí no hay quien viva, Física o Química y otras 10 series que son joyas de la tele

Netflix, Amazon Prime Video, Movistar + o HBO. Las posibilidades para acceder al entretenimiento de calidad son infinitas y los catálogos interminables. Sin embargo, en ocasiones, aunque te queden innumerables títulos por ver, lo que quieres es volver a disfrutar de esa gran serie que te marcó la vida o redescubrir un contenido que, en su momento te encantó.

Por eso, para quienes de vez en cuando echan de menos aquellas ficciones que han marcado una era en nuestro país, desde LOS40.com hemos elaborado este listado en el que os contamos en qué plataformas se pueden ver 'online' los títulos made in Spain más famosos de la televisión que seguro que te sonarán.

Eso sí, ten en cuenta que, aunque algunos son gratuitos, otros solo están disponibles para usuarios que pagan la suscripción de las plataformas de las televisiones, por lo que ver, por ejemplo, Un paso adelante, te costará al menos un mes de Atresplayer Premium.

Aquí os dejamos la lista:

1. Los Serrano: Mitele

El reparto de 'Los Serrano' posa en una imagen promocional de la serie / Globomedia / Imagen promocional

Seguro que has visto Los Serrano o como mínimo has oído hablar de su sonado final. Pues bien, si quieres volver a disfrutar de las historias de Guille, Teté y los demás, puedes hacerlo gratis gracias a la plataforma de Mitele de Mediaset.

2. Física o química: Atresplayer Premium y Amazon Prime Video

El reparto de 'Física o química' en un cartel promocional. / Atresmedia

Después de 'El reencuentro' de Física o química seguro que te ha entrado el gusanillo de volver a ver los capítulos de esta ficción de adolescentes que marcó una era. Pues bien, si quieres volver a ver cómo se las gastaban Yoli, Cabano, Fer, Grorka y los demás, puedes hacerlo en Atresplayer Premium. Eso sí, este servicio es de pago, por lo que tendrás que abonarte si quieres ver la serie.

Además, la serie también está disponible en Amazon Prime Video, donde también la podrás ver si eses suscriptor.

3. Aquí no hay quien viva: Atresplayer Premium y Amazon Prime Video

Aquí no hay quien viva. / -

Con la serie de vecinos que revolucionó al país a principios de los dos mil sucede lo mismo que con Física o química. Aquí no hay quien viva está disponible bajo suscripción tanto en Amazon Prime Video como en Atresplayer Premium.

4. El Internado Laguna Negra: Atresplayer Premium y Amazon Prime Video

El internado Las Cumbres. / Atresmedia

Otra de las series que se puede ver bajo suscripción en Atresplayer Premium y Amazon Prime Video es El Internado Laguna Negra.

5. Sin tetas no hay paraíso: Mitele PLUS

'Sin tetas no hay paraíso'. / Mitele

¿Alguien no recuerda al Duque y a Catalina? Si quieres volver a ver Sin tetas no hay paraíso puedes hacerlo en Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset.

6. Aída: Mitele y Amazon Prime Video

Cartel promocional de 'Aída'. / Mediaset

Aída, aunque también es de Mediaste, puede verse gratis en la web de Miele y además también forma parte del catálogo de Amazon Prime Video.

7. Los hombres de Paco: Atresplayer Premium

'Los hombres de Paco'. / Atresmedia

Otra de las series que marcaron un antes y un después en los dos mil, fue Los hombres de Paco. Los antiguos (y los recién estrenados) capítulo de esta ficción están disponibles para los suscriptores de Atresplayer Premium.

8. Hospital Central: Mitele

'Hospital Central'. / Mitele

Las historias del doctor Vilches y compañía también se pueden ver 'online'. Esta serie de nada menos que 20 temporadas puede verse gratis en Mitele.

9. 7 Vidas: Mitele

Cartel promocional de '7 vidas'. / Mitele

Otra serie mítica que puede verse de forma gratuita es 7 vidas. Las historias de Sole, Carlota, Gonzalo y los demás puede verse también en Mitele.

10. Un paso adelante: Atrespalyer Premium y Amazon Prime Video

Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Beatriz Luengo y Silvia Marty, protagonistas de 'UPA Dance' / Lalo Yasky (Getty Images)

¿Estás deseando volver a bailar con Un paso adelante? La ficción ambientada en una escuela de danza llamada Carmen Arranz puede verse bajo suscripción en Atrsplayer Premium y Amazon Prime Video.

11. El Comisario: Mitele

Imagen promocional de 'El Comisario'. / Mediaset

Al igual que 7 vidas, El Comisario también está disponible gratis en Mitele, la plataforma 'online' de Mediaset.

12. Águila Roja: RTVE y Amazon Prime Video

Fotograma de 'Águila roja'. / TVE

Si eres de los que quieren aventura y te cantó Águila Roja, puedes volver a verla gratis en la web de rtve.es o en Amazon Prime Video si así lo prefieres.

13. Compañeros: Atresplayer Premium

Por último, pero no menos importante, Compañeros. Seguro que alguna vez te has planteado volver a ver cómo era toda aquella trama que arrancó en 1998 y que parece haber marcado a toda una generación. Si te apetece, puedes hacerlo bajo suscripción en Atresplayer Premium.