Orlando Bloom recuerda el accidente que casi le deja paralítico: “Por poco escapé de la muerte”

Hay momentos en la vida que sirven como auténticas lecciones. Y si no que se lo digan a Orlando Bloom, que volvió a nacer después del accidente que tuvo en 1998.

El actor cayó tres pisos y se rompió la columna vertebral, lo que casi le lleva a un trágico final: la muerte. Así lo ha recordado a través de redes sociales, donde ha compartido dos fotos que comparan cómo se encontraba montando en bici tres meses después del accidente y cómo lo hace ahora.

"Este soy yo con mi aparato ortopédico aproximadamente en 1998, tres meses después de que me cayese tres pisos y me aplastase la columna vertebral, escapando por poco de la muerte y la parálisis. Agradecido todos los días por mis extremidades que me permiten superar mis límites y vivir la vida al límite (más seguro ahora)", dice Bloom en la descripción de las imágenes.

Su exmujer Miranda Kerr no ha dudado en mostrarle su más sincero apoyo en los comentarios. "Muy orgullosa de ti", dice la modelo. Los seguidores de nuestro protagonista también han inundado las respuestas con sus bonitos mensajes de apoyo.

Orlando Bloom ha demostrado que en muchas ocasiones el límite lo tenemos en nuestra mente. Después de haber evitado la muerte de esa forma, gracias a su esfuerzo y constancia logró recuperar y estado físico por completo. De hecho, el accidente no lo apartó del ciclismo, que ha demostrado que es una de sus mayores pasiones.

Otra de sus debilidades es su bebé Daisy, la hija que comparte con Katy Perry. La pequeña llegó al mundo en agosto de 2020 y, desde entonces, se ha convertido en el mayor tesoro de estos dos artistas. Aunque este amor es compartido, en el caso de Orlando, con Flynn, fruto del matrimonio que Miranda Kerr.

Pero Orlando y Katy siempre han demostrado en redes sociales que sienten una profunda admiración por lo que cada uno hace, y eso es algo fundamental en una pareja. Por ello, y por haber salido con vida de aquel accidente, nuestro protagonista se siente más que afortunado y agradecido con la vida.

¡Es todo un valiente!