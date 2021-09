Mario Casas sorprende con el pelo lleno de trenzas

Mario Casas está disfrutando de sus vacaciones por todo lo alto. El actor está pasando de unos días de ensueño con toda su familia en uno de los lugares más idílicos del Caribe: República Dominicana. Junto a sus hermanos (Sheila, Christian, Óscar y Daniel) y sus padres, la familia está desconectando de la vida en la ciudad.

De este modo, tal y como hemos podido ver en las redes sociales de los Casas, no han parado de hacer cosas desde que aterrizaron en República Dominicana. Han hecho deportes acuáticos, tomado el sol y bailada bachata. Vamos, todo un conjunto de actividades que ha dejado claro que no hay momento en el que los hermanos se aburran.

Pero si hay una imagen que nos ha llamado la atención de estos días es, sin duda, la que nos ha regalado Mario. Y es que la estrella española ha sorprendido a sus casi siete millones de seguidores y seguidoras de Instagram con una foto en la que aparece luciendo un look capilar lleno de flow.

Mario Casas se ha hecho uno de los peinados de moda: el pelo recogido en trenzas pegadas a la cabeza. Un look que ya han llevado estrellas como Rauw Alejandro o Justin Bieber. Y tenemos que reconocer que no le quedan nada mal.

Mirando hacia un lado, con una camiseta de tirantes de color blanco y los ojos entrecerrados, Mario aparece espectacular delante del mar. “From the other side”, ha escrito el protagonista de No matarás junto a la imagen.

Como era de esperar, los comentarios no han tardado en llegar. Algunos de ellos de sus amigos y familiares:

Pablo Rivero: 😍

Aurora Carbonell: “Yeah”

Sheila Casas: “¿Oye muchacho no será usted de República Dominicana no? 😌

Sin duda, estas trenzas le quedan de maravilla a Mario. ¿Se animará a llevarlas en más ocasiones? Nos encantaría.