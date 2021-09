Las fotos de C. Tangana y Alba Reche de cena juntos que ha revolucionado a los fans

No hay nada que nos guste más que ver a dos de nuestros artistas favoritos cenando juntos. Sobre todo, cuando no nos lo esperábamos. Este miércoles, 1 de septiembre, Alba Reche y C. Tangana se han ido de cena juntos. La cantante de La Posada y el intérprete de Yate han disfrutado de una velada junto a un grupo de amigos.

¡Y no ha pasado desapercibido por los fans! Alba y Pucho han estado disfrutando del cumpleaños de Charlie Cole, amigo de ambos y creador digital. El joven cumplía 28 primaveras y lo celebraba por todo lo alto con una fiesta de lo más original. Y es que el artista ha decido soplar velas en su propia celebración Midsommar.

De hecho, acudieron otros rostros conocidos como Marina Reche y la cantante Anaju. Y es que Charlie Cole invitó a muchos de sus amigos y amigas de la industria.

Alba Reche y C. Tangana juntos de cena / Instagram

De este modo, Alba Reche y C. Tangana estuvieron sentados en la misma mesa. Sin duda, una imagen que ha llamado mucho la atención a los fans de ambos artistas.

Como era de esperar, las redes sociales se han llenado de mensajes comentando la imagen. Y muchos piden una colaboración entre ambos. ¡Seguro que sería una pasada! ¿Hablarían de ello en la cena?

anaju y alba reche con c tangana wow https://t.co/ExuoJLYuus — cris ✨ (@jlo_mlsb) September 1, 2021

Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer:

“Alba Reche y C Tangana cenando juntos? ok colaborad”

“Anaju, C. tangana y Alba Reche en una foto omg gracias vida”

“YAPO ANAJU SÁCATE UNA COLABO CON C. TANGANA Y ALBA RECHE”

Las vacaciones de C. Tangana y Alba Reche

Esta fiesta ha sido una de las primeras a las que ha acudido C. Tangana tras aterrizar en España. El madrileño ha pasado unos días desconectando en un paradisiaco lugar. Ha estado leyendo, montando en yate y disfrutando de unas gambas a la plancha.

Por su parte, Alba ha estado de gira por toda España este verano. De hecho, este mismo sábado estará cantando en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos, que la joven tampoco ha parado ni un minuto.