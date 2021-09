Manu Ríos desvela sus planes de futuro como cantante

Como chico 360, Manu Ríos quiere revalidar todas sus facetas artísticas de manera profesional y pública. Su rol de influencer le dio la visibilidad para acceder a otros universos y otros trabajos de mayor envergadura, empezando por ser una de las estrellas de Élite, un fenómeno juvenil que lo ha colocado en una situación privilegiada.

Ser chico Netflix le ha dado otro estatus, siendo ahora considerado para encabezar las apuestas de otras televisiones. Pronto arrancará el rodaje de La edad de la ira, una ambiciosa apuesta de Atresplayer Premium donde el joven madrileño figura como cabeza de cartel y donde quiere demostrar que es capaz de asumir diferentes registros interpretativos.

Entre tanto, Manu Ríos tiene otro desafío por delante que también va de cumplir otro de sus sueños. Y es que después de tantos años compartiendo covers en Instagram se prepara para debutar en la industria musical como cantante de pleno derecho, aunque todavía necesita encontrar el momento justo, tal y como nos ha contado en una entrevista dentro de la decimotercera edición del FesTVal de Vitoria.

"Se suponía que después de grabar Elite iba a tener un break para meterme en el estudio a componer. Ya había hablado con el productor, pero de repente surgió La edad de la ira y quería enfocar mi energía en la serie", explica Manu Ríos a LOS40. "No me gusta dividir mi energía en muchas cosas y no hacer nada del todo bien. Con el rodaje no tengo tiempo porque es intento, pero tengo muchas ganas. Espero que cuando terminemos pueda empezar a hacer cosas".

Ese primer sencillo o álbum debut no se va a materializar a corto plazo. Sin embargo, el modelo tiene claro lo que quiere y lo que no quiere en su futura carrera discográfica: "Quiero experimentar un poco y tocar muchos palos. Me gustan diferentes géneros musicales y no quiero encasillarme. Quiero probar cosas nuevas y frescas y ver qué sale".

¿Ganas de ver los derroteros que coge Manu Ríos en la escena musical española?