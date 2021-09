J. Balvin, Justin Wellington, Rauw Alejandro… Reñido Nº1 en la nueva temporada de #Del40al1CocaCola

Este sábado comienza una nueva temporada de #Del40al1CocaCola, el programa musical más escuchado de la radio española. Y lo hace con la misma ilusión de siempre, las secciones habituales y energía renovada. Como de costumbre, la emoción por el número uno recorrerá las cuatro horas del show presentado y dirigido por Tony Aguilar, y no está nada claro que canción subirá a lo más alto.

Actualmente el primer puesto está en poder de Måneskin con Beggin. En el #2 están J Balvin y María Becerra con Qué más pues?, y completando el podio, Justin Weelington con Small Jam y Iko iko (my bestie). Tampoco podemos descartar para el triunfo final a Rauw Alejandro, que podría sumar su cuarta semana de liderato con Todo de ti (#4); a Doja Cat y SZA con Kiss me more (#5); ni a Olivia Rodrigo con Good 4 U.

Toro de cristal, de Alfred García, es el tema que puede ingresar como novedad. De momento parte como candidato, y una vez sumemos los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos si logra su objetivo. Sea como sea, Alfred será protagonista este sábado, pues charlará con Tony y dará su Voto VIP.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos la película Luca, de Disney Pixar. Miraremos al pasado en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos, habrá noticias, sorpresas (ojo al concurso que en nada empezaremos en el programa)… y todo lo que cada semana nos hace líderes. Queremos celebrar este inicio de temporada contigo, así que no faltes a la cita.