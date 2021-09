Sting pone fecha a su nuevo disco y lanza una balada como adelanto, ‘If It’s Love’

El que fuera fundador de The Police, ya con una larga carrera en solitario a sus espaldas que le ha consolidado como uno de los grandes de la música, vuelve con novedades. Sting se prepara para una nueva etapa en su trayectoria con el que será su decimoquinto álbum de estudio: The Bridge, con el que romperá una ausencia de prácticamente cinco años sin un disco que incluya música inédita.

El bajista lanzó My Songs en 2019, un disco que se trataba, básicamente, de versiones de canciones suyas de las décadas de los 80 y 90. También lanzó 44/876, un álbum colaborativo en el que se lanzaba a los ritmos más reggae con Shaggy. Por tanto, si hablamos de música inédita suya propiamente dicha, tenemos que remontarnos a 57th & 9th de 2016.

The Bridge tiene previsto su lanzamiento el próximo 19 de noviembre, en el que incluirá 10 temas totalmente nuevos y tres más en su edición de lujo. Como adelanto, el músico, que está a punto de cumplir 70 años, ha lanzado un primer single, If It's Love, una balada en la que habla del sentimiento de estar enamorado, de lo extraño que es para algunas personas esta emoción, llegando incluso a compararla con una enfermedad.

"No soy el primer compositor en equiparar el enamoramiento o desenamoramiento con una enfermedad incurable, ni seré el último. If It's Love es mi adición a ese canon", expresó Sting en un comunicado sobre esta nueva canción que ya puede escucharse en plataformas digitales.

Sting - If It's Love (Official Pseudo)

Al igual que el resto de las canciones que componen este nuevo disco, fue compuesta durante la cuarentena. Durante este momento tan insólito, el artista ha desarrollado temas como las pérdidas personales, la separación, el encierro y las incertidumbres sociales y políticas.

Sobre el eje de este trabajo nuevo, el músico ha querido contar: "Estas canciones están entre un lugar y otro, entre un estado mental y otro, entre la vida y la muerte, entre relaciones. Entre pandemias, entre eras, política, social y psicológicamente hablando, todos estamos en el medio de algo. Necesitamos un puente".