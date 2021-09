Rivers of Babylon, el salmo de la Biblia con el que Boney M reventó las pistas de baile

A finales de los 70’s, la gente enloquecía en las pistas de baile de todo el mundo bailando Rivers of Babylon. Entonces, muy pocos sabían que en realidad se trataba de un relato de exilio, de lamento, de nostalgia, de cautividad y de deseo de liberación. O que su origen se hallaba en un Salmo de la Biblia. También se ignoraba que el hit de Boney M era una versión de un tema reggae de 1970 de los jamaicanos, y devotos Rastafaris, The Melodians.

Para conocer las raíces de Rivers of Babylon, habría que retroceder en el tiempo miles de años

El caso es que la formación, ideada por el productor Frank Farian, alcanzó una enorme popularidad con su cover adaptado a los ritmos disco de la época. Tanto que se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos en Reino Unido… y en el primer nº1 en LOS40 de Boney M. Lideró la lista durante cuatro semanas consecutivas, hace ahora 43 años.

Un relato de exilio, lamento y cautiverio

Para conocer las raíces de Rivers of Babylon, habría que retroceder en el tiempo miles de años. Nos tendríamos que situar en el siglo VI a. de C., cuando Jerusalén había sido conquistado por el ejército babilónico de Nabucodonosor II, su templo destruido, y los israelitas estaban en el exilio en Babilonia (actualmente Irak) y lloraban y se lamentaban. Se sentaban en las aguas de Babilonia, probablemente en los ríos Tigris y Éufrates, colgaban sus harpas en los árboles y recordaban con dolor Zion (Jerusalén), mientras sus captores les pedían burlonamente que cantaran una de sus canciones. Los israelitas no podían hacerlo. "¿Como podemos cantar la canción del Señor en una tierra extraña?" se preguntaban.

Carried us away in captivity

Requiring of us a song

Now how shall we sing the Lord's song in a strange land?

Este es el Salmo 137 de la Biblia, quizá escrito por el profeta Jeremías, al que muchos compositores pusieron música cientos de veces a lo largo de los siglos.

Dos salmos bíblicos a ritmo de reggae jamaicano

Y así llegamos a 1970, a Jamaica, donde el movimiento Rastafari había arraigado y se expresaba a través del reggae. Las historias de exilio, esclavitud y liberación del Antiguo Testamento estaban muy presentes entre los descendientes de los esclavos africanos. The Melodians, un grupo popular en la isla, cogió el Salmo 137 y un verso del Salmo 19 de la Biblia, y lo convirtió en Rivers of Babylon. Concretamente fueron dos de sus integrantes, Brent Dowe y Trevor McNaughton, los creadores de la canción que nació con ritmo reggae y referencias Rastafari.

El tema consiguió un enorme éxito en Jamaica y lideró sus listas, convirtiéndose en una especie de himno. En la lengua rastafari ‘Babylon’ se relaciona a ‘corrupción, capitalismo, sociedad occidental opresiva’. En 1972, el grupo encontró cierta repercusión internacional cuando Rivers of Babylon se utilizó en la aclamada película de crimen ‘The harder they come’ protagonizada por Jimmy Cliff.

Y un grupo de laboratorio que arrasa

Sin embargo, fue en 1978 cuando la canción arrasó en las listas pop internacionales... bajo el nombre de Boney M: un grupo 'de laboratorio' ideado en Berlín por el productor alemán Frank Farian (artífice también ‘megafake’ Milli Vanilli). Lo componían cuatro músicos antillanos: el ya fallecido Bobby Farrell (nunca fue un secreto que él no cantaba en los discos, la voz masculina profunda era de Farian), las cantantes Marcia Barrett y Liz Mitchell y la ex modelo Maizie Williams. El invento del berlinés llevaba ya un par de años funcionando de maravilla gracias a los archiconocidos Daddy cool, Belfast o Ma Baker.

Rivers of Babylon consolidaría la fama mundial de Boney M. Se incluyó en su tercer álbum, Nightflight to Venus (1978) y se publicó en un single de doble Cara A junto a Brown girl in the ring, versión de una canción tradicional infantil caribeña.

Las voces de Rivers of Babylon

Aunque los ‘Ríos de Babilonia’ de Boney M son bastante fieles a la composición original de The Melodians, su letra es más prosaica, suprimiendo todas las referencias a Haile Selassie. Farian transformó el ritmo reggae original en música disco y creó un tema contagioso y lleno de vida. Suya es la voz profunda que suena muy brevemente en la canción.

"Obviamente, él no se veía lo suficientemente presentable para salir al escenario. Es comprensible porque Frank es un alemán blanco y la música de Boney M tenía ritmos africanos, caribeños, americanos”, explicaba Mitchell en la BBC. "Cuando escuchas Rivers of Babylon es mi voz y él solo estaba allí murmurando".

Por su parte Maizie William, que siguió con el grupo hasta su ruptura en 1990 y después formó su propio Boney M (como también hicieron Liz y Bobby), hablaba así de la composición de los Melodians en Ambien Light: “Líricamente tiene un lado serio y también tiene una parte motivadora. La puedes bailar, la puedes cantar, puedes sentarte a escucharla si lo deseas. Te diré que adoro Rivers of Babylon, creo que es mi canción favorita… Esa canción todavía me llega después de tantos años. Es un clásico y todo el que viene a ver un show de Boney M espera esa canción y cuando llega es como ‘Yay!’”

Primer nº1 en LOS40

Las cifras de venta alcanzadas por Rivers of Babylon fueron de vértigo en gran parte del mundo. Solo en Reino Unido permaneció en el nº1 durante cinco semanas. Vendió más de 1.985.000 copias y se convirtió en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos en el país.

Rivers of Babylon fue el primer nº1 en LOS40 de Boney M, puesto que mantuvo a lo largo de cuatro semanas: entre el 12 de Agosto y el 2 de Septiembre de 1978. Después llegarían otros dos más: Rasputín (el 16 de Diciembre de 1978) y We kill the world (el 16 de Enero de 1982).