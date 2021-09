Anuel AA presume del diseño de su coche y anuncia su colaboración con Jhay Cortez

Timelezz, el nuevo álbum de Jhay Cortez, está a punto de ver la luz. El 3 de septiembre escucharemos el repertorio de canciones que nos tiene preparado, y estamos seguros que ninguna de ellas nos dejará indiferentes.

De hecho, Anuel AA es el que participa en Ley Seca, tema incluido en el tracklist. Se trata de una de las colaboraciones más esperadas por los fans de ambos artistas. Aún sin escucharla, saben que va a ser un éxito.

Y es que el intérprete de 23 Preguntas se ha encargado de recordar a todos sus seguidores que se acerca la fecha de su estreno. Lo ha hecho en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que ha aprovechado para presumir también de coche.

Y tú pensarás que se trata de un coche de lujo que poco se diferencia de los del resto. ¡Pero te equivocas! El reggaetonero ha tuneado el vehículo con unas impresionantes ilustraciones de la serie Dragon Ball.

En el vídeo, Anuel deja muy claro a sus haters que, les guste o no, él siempre está en boca de todos ellos incluso para nombrar a los mejores. "Me amen o me odien, cuando hablen de los mejores tienen que hablar de mí", dice en la descripción del vídeo.

De momento se desconcoe cómo sonará su colaboración con Jhay Cortez, pero de lo que estamos seguros es que va a dar de qué hablar en las listas de éxitos. Todos esperan esta fusión de talentos que representa la ola de referentes para las nuevas generaciones de artistas.

Tal y como desveló el propio Cortez a finales de agosto, Anuel no será el único que lo acompañará en este proyecto. Skrillex, Kendo Kaponi, Arcangel, Myke Towers y Buscabulla son otros de los que no faltarán en esta nueva era musical del trapero.

Sus fans ya han empezado a contar las horas para escuchar lo neuvo que trae su artista favorito. Y tú, ¿cuál de todas tienes más ganas de escuchar?