Qué ha sido de... Jeff Cohen, el mítico Gordi de ‘Los Goonies’ al que hoy no podrías reconocer

Su personaje en Los Goonies quizás no fue el más inteligente ni el más molón, pero quizás sí se convirtió el más popular de todos, a pesar de lo políticamente incorrecto que hoy nos pueda parecer por la forma en que fue estereotipado. Su característica voz aguda, su baile de tripas, sus muecas extremas y su placer por la comida, con ese sexto sentido que hasta la permitía oler los sabores de los helados a través de las puertas y paredes, convirtieron a Gordi –Chunk en su versión en inglés– en uno de los personajes más icónicos de la legendaria película de Richard Donner.

El actor que le dio vida se llama Jeff B. Cohen y, lamentablemente, ya no se dedica a la interpretación. El éxito arrollador de Los Goonies fue desigual para sus estrellas: mientras que actores como Josh Brolin (Vengadores) o Sean Astin (El señor de los anillos) se convirtieron en superestrellas de Hollywood en los años venideros, otros, como Corey Feldman, acabaron siendo juguetes rotos. Un tercer grupo nunca consiguió despegar: es el caso de Jonathan Ke Quan, el mítico Data, quien hoy se dedica a ser doble de acción; Kerri Green, Andrea, quien nunca consiguió labrarse un gran nombre en la industria, y el propio Jeff Cohen, quien decidió distanciarse de los focos debido a la falta de proyectos que se le presentaban.

Sin embargo, Cohen no cortó relaciones con el resto de sus compañeros de Los Goonies ni dejó de ser un apasionado del mundo del espectáculo. Tampoco tuvo las malas experiencias que Corey Feldman aireó en diferentes entrevistas y documentales, donde llegó a afirmar que había sido abusado sexualmente. Al contrario, Jeff Cohen tuvo bastante suerte, ya que cuando se hizo mayor y quiso estudiar derecho, le pidió una carta de recomendación al prestigioso Richard Donner para poder acceder a la Universidad de California, en Los Ángeles, la prestigiosa UCLA.

Jeff B. Cohen en una rueda de prensa celebrada en 2013 / Getty Images para Entertainment Weekly / Michael Buckner

Donner, a quien todo el mundo quería por ser un personaje entrañable, se sintió tan conmovido por la historia que le narró Jeff Cohen –su infancia había sido dura, con un padre ausente–, que no solo decidió recomendarle para la UCLA, sino financiar de forma íntegra toda su carrera. Casi una década después, Los Goonies le había abierto una nueva puerta en el mundo de la abogacía. Tras varios años de estudios, Jeff Cohen se doctoró en Derecho y se convirtió en un prestigioso abogado. Hoy es socio co-fundador de uno de los bufetes más importantes de Hollywood, Cohen & Gardner, cuya sede está situada en la mismísima Beverly Hills, y ha publicado varios libros sobre esta materia, como The Dealmaker's Ten Commandments.

Una nueva versión remasterizada en 4K

Los Goonies siguen más vivos que nunca. Recientemente la película volvió a pasar por las salas de cine remasterizada en Ultra Alta Definición. Además, Warner Bros. Home Entertainment lanzó el mes pasado unas ediciones en formato físico en 4K que cortan el aliento: desde una edición sencilla en UHD hasta la edición especial en caja metálica distribuida por la firma Titan's of Cult, ambas completamente reeditadas, con unos colores y un sonido asombrosos; dos piezas imprescindibles para los coleccionistas de cine.

The Goonies | 4K Trailer | Warner Bros. Entertainment

Además, estas ediciones contienen un puñado de extras que incluyen varias entrevistas con el recién fallecido Richard Donner y el equipo de producción que le rodeó aquel legendario 1985 en el que se rodó la película. También hay un making of en el que aparece parte del reparto –el joven Jeff Cohen incluido–, un vídeo musical con la canción The Goonies R Good Enough de Cyndi Lauper y una batería de escenas eliminadas nunca antes vistas por el público.