'Espejo Público' ficha a Mariló Montero para su nueva temporada en Antena 3

Susanna Griso ya anunció novedades y hoy al menos una se ha hecho pública. La periodista Mariló Montero deja temporalmente Canal Sur para trasladarse a Madrid y participar en proyectos como el del matinal de Antena 3, Espejo Público.

Así, la conocida presentadora cierra, mediante una excedencia, una etapa en la televisión pública andaluza en la que ha trabajado tanto dirigiendo como presentado debates, programas de análisis político y en la que ha estado al frente de los informativos tanto en el N1 como en el N2 para, entre otros proyectos, sentarse una vez a la semana en la mesa que preside Susanna Griso.

Aunque desde VerTele han podido confirmar que Montero estará una vez a la semana en la mesa de deabate que preside la periodista catalana, poco más se sabe de los posibles proyectos que la periodista podría tener en la capital esta próxima temporada televisiva.

Hasta el momento se desconoce si la periodista volverá o no a la que fue su casa entre los años 2009 y 2016, RTVE, donde se puso al frente de Las mañanas de la 1 no sin polémica. Allí Montero se colocó en el centro de diversas situaciones controvertidas a causa de algunos de sus comentarios y alcanzó una fama que hasta el momento no había tenido.

En concreto, la periodista recibió críticas por sus comentarios sobre el fallecimiento de la niña Asunta, por apoyar públicamente la celebración del Toro de la Vega de Tordesillas y por un discurso en tono editorial que elaboró en torno al alma de los órganos, entre muchos otros.

En 2016, cuando finalizó su etapa en la televisión pública estatal, Montero se trasladó un tiempo a Estados Unidos, donde se mantuvo alejada del foco mediático, y finalmente, en julio de 2019 se incorporó a Canal Sur para dejarlo dos años después.