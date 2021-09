¿Qué banda sonora pondrían Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford a sus vidas tras ‘After’?

Los fans de After están de suerte: Almas perdidas, la tercera entrega de las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Anna Todd, por fin está disponible en cines desde el 3 de septiembre. La entrega más sexual, enérgica y profunda de la franquicia adolescente más famosa de nuestro tiempo ha llegado para quedarse, y para animaros a ir a verla a los cines os hemos preparado una entrevista exclusiva con Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, quienes interpretan a Tessa y Hardin, los turbulentos protagonistas afterianos.

Ellos, de primera mano, nos han recordado cuáles han sido las escenas más complicadas de rodar, cómo han vivido el cambio de actores y actrices protagonistas, cuáles son los nuevos elementos que vamos a ver en la saga; qué es lo que más odian del personaje del otro y, por supuesto, dado que la música es un pilar esencial de After. Almas perdidas, qué canción escogerían para poner la banda sonora de sus vidas.

Esta es la tercera entrega de la saga After. Hemos visto cómo Hardin y Tessa han evolucionado mucho estos años. Se han amado. Se han odiado. Han tratado de sobrevivir a esta relación de vaivenes. Tras los acontecimientos que vimos en After. En mil pedazos, y para la gente que no haya leído los libros… ¿Qué vamos a encontrar nuevo en After. Almas perdidas? ¿En qué punto veremos la relación de Tessa y Hardin?

Josephine Langford (JL): Probablemente os encontraréis con cosas muy parecidas a las dos primeras películas porque esta sigue hablando de ellos, de su relación, solo que ahora han dejado atrás el instituto para adentrarse en la vida adulta, y creo que en este caso van a tener que lidiar con los retos que vienen con ese estado de madurez, como las distancias, cuando alguien tiene un trabajo y viaja a una ciudad nueva, o los asuntos familiares.

Tráiler en exclusiva de 'After. Almas perdidas', la tercera entrega de la saga

Hero, en esta nueva película todo cambia excepto vosotros dos. Quiero decir, Roger Kumble ya no es el director, ahora tenemos a Castille Landon dirigiendo; algunos actores y actrices han cambiado, como Shane Paul McGhie, quien ha sido sustituido por Chance Perdomo… ¿Cuál es la verdadera razón de todos estos cambios y cómo crees que van a afectar a los fans?

Hero Fiennes-Tiffin (HFT): Creo que tras los nubarrones siempre salen rayos de luz y en cualquier caso debes intentar sacar lo mejor de ti. Definitivamente ha sido una lástima no poder contar con gente como Shane y el resto del casting, porque todos eran increíblemente talentosos y maravillosos, y todo lo que construimos desde el principio fue muy especial. Es triste no poder haberlos traído pero todos los demás han traído algo muy especial. El beneficio de todo esto es que diferentes fans podrían preferir una película a otra, o una interpretación de un actor frente a la de otro, y hay algo bueno en tener una variedad diferentes actores, directores y estilos. Ojalá así todos los que hayan leído los libros y lo hayan interpretado a su manera puedan tener un poco de lo que querían.

Josephine, como actriz, no tu personaje… ¿Qué es lo que más amas y más odias del personaje de Hardin en esta nueva película?

JL: Me gusta que esté aprendiendo (risas). Ya era hora. Me gusta que su personaje esté aprendiendo poco a poco. Y supongo que me gustaría que lo hiciese más rápido. Eso es.

Tráiler en exclusiva de 'After. Almas perdidas', la tercera entrega de la saga

Y a ti te pregunto lo mismo, Hero. ¿Qué es lo que más amas y odias de Tessa?

HFT: Como un espectador externo… Ella tiene mucha paciencia, es muy comprensiva, lo que a veces me resulta frustrante porque a veces le dedica demasiado tiempo y da muchas oportunidades. Pero eso es por lo que la amamos en la película, porque permite que la relación se mantenga a flote y florezca. Es una espada de doble filo.

Como sabéis bien en el cine la música es un elemento muy importante. De hecho, en las películas de After la banda sonora es esencial. Si tuvieseis que hacer una película sobre vuestra propia vida… ¿Cuál sería la banda sonora original que le pondríais, la canción que mejor definiese vuestra vida? Esta es para ambos.

JL: Oh… Oh…

HFT: Es una pregunta difícil

JL: Nos has pillado (risas)

HFT: Es una pregunta buenísima, pero soy tan malo con estas cosas. Seguramente luego por la noche cuando piense en ello me vendrá un título y diré: ‘¡Ah, tenía que haber dicho esa!’.

JL: Yo diría quizás que This Would Be Our Year de The Zombies. Si tuviese que elegir una canción esa es una de mis favoritas. Quizás Help de The Beatles.

Una gran elección

HFT: Sí, total. Help de Los Beatles. Yo creo que iría por… Hum… Bad de Michael Jackson.

Le pega bastante a tu personaje. Pero bueno, pasemos al siguiente nivel. Harin y Tessa tienen una de las relaciones más tóxicas del cine moderno. Él es un tipo impulsivo, a veces agresivo, y ella acaba perdonándole siempre. Cuando leía algunos comentarios de vuestros propios fans ellos decían que esta relación es la típica que nadie debería buscar. ¿Cómo creéis que han evolucionado vuestros personajes durante todos estos años? ¿Hemos podido aprender algo de ellos?

AFTER: El triángulo amoroso de Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin y Dylan Sprouse / Luis M. Ortiz

JL: Creo que parte de lo que trata la historia, especialmente si lees los libros, es sobre un tipo que cambia gracias a una chica. Cambia porque quiere hacer diseño artístico, hace terapia, y utiliza el ejercicio como una forma de aliviarse. Eso es algo que él cambia. Y Tessa cambia en la historia gracias a sus experiencias con Hardin. Ella se transforma… ¡Oops! Mi AirPod. Ella se desarrolla como mujer, desarrolla su sexualidad, cambia gracias a sus experiencias.

Y qué fue lo más complicado de rodar en esta nueva entrega de After? El principal reto, el desarrollo de vuestros personajes, quizás una escena íntima

HFT: Creo que todas aquellas que en las que… Bueno, por ejemplo Josephine y yo tenemos una escena en una bañera. La temperatura exterior era extrema, hacía un frío completo, estaba helada. Y no podíamos calentar demasiado el agua de la bañera porque si entramos y salimos del agua podríamos haber tenido un choque térmico. Tardamos mucho con ese frío terrible. Tratar de actuar bien, parecer sexy y fingir que hace un tiempo estupendo, todo eso, la lucha con el clima, fue lo más diferente.

JL: De hecho fue tan peligroso que tenía que haber un doctor en el rodaje por si ocurría algo.