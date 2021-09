Abraham Mateo nos habla de su sueño cumplido con el estreno de ‘Repetíamos’

Abraham Mateo es uno de esos artistas que siempre han estado en el radar de millones de personas en todo el mundo. Empezó con tan solo 7 años en la industria de la música y desde entonces ha tenido muy claro cuáles son sus metas.

Muchas de ellas ya las ha cumplido gracias a su esfuerzo y constancia. Pero como cada artista, aún quedan cosas por tachar en la lista de sueños. Eso sí. Abraham está convencido de que lo logrará.

Ahora el gaditano ha vuelto a la carga con un nuevo tema, que también le ha ayudado a superar una nueva meta. Abraham Mateo charla con LOS40 Urban, no solo de este nuevo hit, sino también de estar en forma, de su faceta como productor y de todo lo que va a llegar en un futuro.

Pregunta (P): ¿Cómo se siente estar de vuelta?

Respuesta (R): Llevaba tiempo ya queriendo sacar nueva música y ha llegado el momento. Esta canción la compuse hace ya un tiempecillo y tenía muchas ganas de mostrársela a la gente. Además la produje con una persona que me ha influenciado mucho en mi faceta como productor, que es Tainy. He aprendido mucho. El haber podido trabajar mano a mano con él esta canción ha sido algo que me ha hecho aprender muchas cosas también.

P: Vuelves con un tema muy urbano, Repetíamos. ¿Cómo fue el proceso de creación?

R: Ha sido un proceso largo porque es una canción que, bueno, que al final ha dado vueltas y hemos tardado bastante porque le hemos dedicado mucho cariño y muchas horas. Con Tainy hay muy buena relación. Ha trabajado en discos anteriores míos y por el estilo que tenía el tema sabía que lo que aportase lo iba a hacer increíblemente. Y así ha sido. Yo pienso que de las canciones que tengo es de las producciones más gordas, de las que mejor suenan. Estoy muy contento con el resultado. Con el videoclip también. El hecho de verme bailando otra vez me ha hecho mucha ilusión. Siento que a la gente le gusta. Es una cosa que me identifica bastante y que a parte le da una energía diferente a la canción y en ese sentido siento que es mi mejor videoclip. Es mi favorito.

P: En el videoclip nos muestras imágenes de lo más pasionales. Te atreves con un baile también muy sensual. ¿La coreografía salió de ti?

R: Es un videoclip muy intenso, muy pasional. Es por varios motivos, también por la historia. Es un videoclip en el que he tenido que sacar esa faceta mía de actuación que la echaba de menos. Quería de nuevo ponerla en práctica. Lo hemos rodado en España, entre Almería y Madrid. En Almería rodamos la parte del coche, toda la del amanecer desde las cinco de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde estuvimos grabando más o menos. En Madrid montaron en una nave lo que se ve en el vídeo, cuando llueve y todo. Por eso se ve tan intenso. Y el hecho de bailar bajo la lluvia y todo eso es como que hace que el vídeo cobre más vida y más intensidad. Eso acompañado de la canción hace que la mezcla sea súper explosiva y también trabajar con Willy y mi equipo de España, que los echaba de menos, haber hecho nuevas relaciones también. Lucía Ramos, que es una gran actriz de nuestro país, también ha hecho un trabajazo. Estoy contento.

P: Cuéntanos el secreto de estar tan en forma. ¡Te mantienes perfecto!

R: Llevo entrenando con mi entrenador ya cuatro añitos, más o menos, cuatro años y medio. Desde ese momento entendí que tener un estilo de vida saludable era algo muy importante y también inculcárselo a otra gente a través de mis redes sociales, incitar a esos hábitos de vida también lo veía muy interesante. Me gusta estar en forma, me gusta entrenar. Es una forma de relajarme, de soltar mis agobios y todo eso. Es una especie de terapia porque me relajo y desconecto de un montón de cosas. Realmente me sale ya de forma natural. Lo tengo totalmente introducido en mi estilo de vida y me encanta estar saludable.

R: No solo publicas tus propias canciones, también produces para otros artistas. ¿Cuál es tu método de trabajo? ¿Sacas la melodía de algún sitio y luego trabajas sobre ella o cómo?

R: Cada tema es un mundo en realidad. Cada tema sale de forma diferente. Pero sí que es verdad que me gusta siempre empezar haciendo una base y luego ir improvisando melodías a la misma vez que ir tirando cosas de letras. Más o menos si improviso una melodía en medio le voy poniendo letras y va saliendo todo como a la vez. Hay gente que primero le sale la letra y luego la música, pero a mí se me hace más fácil hacerlo todo al mismo tiempo. Me gusta tirar frases al micrófono y ver cómo fluyen, medio improvisado. A veces eso es lo que más magia tiene. Esa es mi teoría, que lo que sale lo primero es como lo más comercial y lo más fácil. Me gusta siempre tener en cuenta la opinión del artista. Ahora que estoy produciendo para otros artistas pues es una cosa que me encanta. Lo disfruto prácticamente igual que llevar mi carrera para adelante. La faceta de productor a nivel personal me llena y quiero seguir adentrándome en eso en el futuro. Me encantaría dejar mi legado, ya no solo en mi proyecto sino también ver mi nombre en la música de otros. Yo creo que eso al final es mi objetivo en la vida.

P: ¿Puedes darnos una pista de lo próximo que se viene?

R: En mi Instagram he podido dar alguna pista de lo próximo que se puede venir. Estoy preparando ahora también el séptimo disco de mercado, que también está lleno de colaboraciones y de sorpresas. Le estoy dedicando mucho cariño, mucho amor, y ahí también tengo a muchos amigos que van a colaborar conmigo. Tengo a artistas que admiro un montón y que jamás me pensaba colaborar con ellos y no puedo decir nada pero en mi Instagram y eso ya pondré algunas pistas más.

P: Llevas desde los 7 años en la música. ¿Qué momento dirías que nunca en la vida podrás olvidar?

R: Yo imagino que un momento que a mí me marcó mucho fue cuando me llegó la oportunidad de colaborar con Jennifer Lopez cuando tenía 19 años. Estaba yo en Miami en el estudio y de repente me llegó la oportunidad y pensé 'no puede ser, no puede estar pasando'. Fue un momento que me impresionó muchísimo, porque en ese momento pasaron una serie de cosas muy intensas en un periodo muy corto de tiempo. Fue lo de Jennifer Lopez, después vino lo de 50 Cent, antes venía de lo de Farruko… entonces yo estaba como muy aturdido para bien. Es decir, no me podía creer todo lo que estaba pasando. Y yo creo que esa época, desde que cumplí los 18 y lancé Loco Enamorado, de ahí en adelante, todas las cosas que he vivido han sido muy fuertes y muy inolvidables porque he cumplido muchas metas y muchos sueños. Era como que no podía pedir más ya.

P: ¿Vas a cambiar tus sonidos en tus próximos proyectos?

R: A mí siempre me gusta reinventarme y soy un friki. Mis amigos lo saben. Yo siempre estoy investigando sonidos raros y haciendo experimentos, creando sonidos hasta con la voz distorsionada, cosas así raras. Siempre me ha llamado mucho la atención el ponerme a investigar, a experimentar y a equivocarme muchas veces. Yo creo que equivocándote muchas veces es como se acierta. Sí me gusta muchísimo experimentar cosas nuevas e impresionar a la gente, aportar cosas a la industria de la música que de repente a nadie se le haya ocurrido. Esa es mi motivación para seguir haciendo música. Siempre me gusta reinventarme y aportar cosas nuevas. Estoy seguro de que yo puedo hacerlo.

P: ¿Cómo quieres verte en el futuro?

R: Me encantaría poder seguir dedicándome a la música en varias vertientes. Me gustaría estar produciendo y llevando las cosas de otros artistas y las mías al mismo tiempo. Siempre me he imaginado estando de gira con mi ordenador y produciendo para otros grandes artistas. Es lo que me gusta. Es mi motivación y lo que me motiva para seguir adelante. Es como mi incentivo. Me imagino también haciendo feliz a mi familia en muchos casos, viajando por el mundo, tocando en escenarios que siempre he visto como algo inalcanzable. Tengo muchas cosas ahí en la lista de sueños que estoy seguro que si le pongo ganas e ilusión se cumplen.