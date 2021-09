La fascinante historia de cómo Freddie Mercury se convirtió en asteroide: Es “un punto de luz muy especial”

Cuando Freddie Mercury cantaba Don't stop me now y llegaba a la estrofa que empezaba "I'm a shooting star leaping through the skies" (Soy una estrella fugaz saltando a través de los cielos), ni en sus mejores sueños se imaginaba que alguna vez saltaría realmente por el firmamento. Pero no en forma de estrella, sino de asteroide. El 5 de Septiembre de 2016, el vocalista de Queen hubiera cumplido 70 años. Ese día recibió un regalo muy especial: ‘El Asteroide 17473 Freddiemercury’.

Lo anunció Brian May en el Casino de Montreux (Suiza) ante 1.250 fans. “Me siento feliz de anunciar que el Centro de Planetas Menores y la Unión Astronómica Internacional han designado al Asteroide 17473, descubierto en 1991 (el año que murió), con el nombre de Freddie en conmemoración de su 70º cumpleaños. De ahora en adelante, este objeto será conocido como Asteroide 17473 Freddiemercury. Se reconoce así la excepcional influencia de Freddie en el mundo".

“Un punto de luz muy especial”

El guitarrista de Queen y doctor en Astrofísica, continuó "¿Dónde está Freddiemercury?. Está en el Cinturón de Asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter, y mide en torno a 3'5 Km de largo. Es una especie de ceniza en el espacio, como muchos de estos asteroides. Necesitas un telescopio muy potente para verlo. Tan solo es un punto de luz, pero es un punto de luz muy especial y quizás algún día llegaremos allí".

“Incluso, si no puedes ver a Freddiemercury saltando por el cielo, puedes tener la seguridad de está ahí, ‘flotando en éxtasis’ (‘floating around in ectasy’, como cantaba en Don’t stop me now) por toda la eternidad”, añadió el astrónomo que tuvo la iniciativa Joel Parker.

Freddie Mercury, actuando con QUEEN en el Madison Square Garden. / Richard E. Aaron/Redferns

El pequeño cuerpo celeste bautizado como la estrella de rock se mueve alrededor del sol a 20 Km por segundo en una ligera órbita elíptica que lo más cerca que ha estado de la Tierra es a 350 millones de Kilómetros. Así pues, es muy difícil que Freddiemercury impacte en nuestro planeta. Al menos eso esperamos y confiamos en que no fueran premonitoras estas otras estrofas de la canción incluida en el álbum Jazz (1978):

Soy un cohete rumbo a Marte

Directo a la colisión

Soy un satélite, estoy fuera de control

‘Freddiemercury’ nació cuando murió Freddie Mercury

En 1991, el año en el que Freddie falleció, el astrónomo belga Henri Debehogne descubrió el asteroide en un observatorio al norte de Chile. En aquel momento se le dio un nombre provisional '1991 FM3'. Fue examinado y se hicieron mediciones de su posición y de su órbita más de 1.100 veces. A continuación, se le designó con el número 17473. Cuando el Centro de Planetas Menores recibió la propuesta de ponerle el nombre de Freddie Mercury a un asteroide, ese fue el elegido, en parte porque se llamaba 'FM', las iniciales de la estrella.

Un cinturón de estrellas del rock flotando en el Universo

El ‘17473 Freddiemercury’ es el segundo asteroide bautizado con el nombre de un miembro de Queen. Porque también Brian May tiene el suyo desde 2008: el ‘52665 Brianmay’, descubierto en 1998. Y hay más. Existe todo un cinturón de asteroides con nombres de figuras del pop y del rock deambulando por el Universo. En la órbita de Marte se encuentra el ‘8749 Beatles’. Además, los cuatro componentes de la banda tienen, de forma individual, uno de estos cuerpos rocosos bautizados, en este caso, con su apellido: (4148) McCartney, (4147) Lennon, (4149) Harrison y (4150) Starr.

Otras bandas que ostentan el mismo honor en el espacio son, por ejemplo, los componentes de Rush: el guitarrista Alex Lifeson (19155 Lifeson), el vocalista y bajista Geddy Lee (12262 Geddylee) y el batería Neil Elwood Peart (23469 Neilpeart). O los Bee Gees, cuyo asteroide está en la órbita del Sol y fue descubierto por John Broughton el 15 de marzo de 1999. Los músicos crecieron en Australia, a solo 100 kilómetros del Observatorio de Reedy Creek donde se descubrió el ‘15092 Beegees’.

Igualmente, Eric Clapton, Brian Wilson, ZZ Top, Yes, Jimmy Page, Bruce Springsteen o Rammstein tienen rocas interplanetarias con su nombre.

Por eso el astrónomo norteamericano Joel Parker del Instituto de Investigación del Suroeste, mostró su extrañeza cuando descubrió que Mercury no tenía asteroide: “Me sorprendió descubrirlo”, declaró en Daily Camera. “Los Beatles tienen asteroides, Jimi Hendrix tiene un asteroide, pensaba que seguramente Freddie Mercury tendría el suyo. Se lo propuse a Brian y pensó que era una magnífica idea”.