Yo no te olvido, la arrebatadora canción de Cali y el Dandee con Luis Fonsi

Hay espinitas que se clavan para siempre... o por mucho más tiempo del que nos gustaría. Desde ese sentimiento de amor que no se olvida, que no se apaga, hablan en esta canción Cali y El Dandee con Luis Fonsi.

Yo No Te Olvido es la apuesta del dúo colombiano junto al artista de San Juan de Puerto Rico. Este sencillo combina a la perfección el conmovedor estilo de Fonsi y el ritmo urbano de los de Andrés y Mauricio. En esta canción, los artistas transmiten lo dificil que es perder en el amor.

"Yo no te olvido / Aunque ya seas diferente / Aunque el tiempo haya pasado y te has pedido entre la gente / Yo no te olvido y daría todo por verte", es parte de los versos que entonan los artistas en el estribillo de esta canción.

Portada de Yo no te olvido, de Cali y El Dandde y Luis Fonsi. / Universal Music

El tema ha sido escrito por Cali y El Dandee junto con Daniel Sobrino, Juan Diego Arteaga y Fonsi y producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo (El Dandee), es la balada ideal que incorpora sutilmente el ADN romántico de Fonsi y el característico estilo pop urbano que ha destacado a Cali y El Dandee por años.

Desde hace mucho tiempo el dúo de pop urbano tenía muchas ganas de colaborar con Fonsi, cuya música ha sido una gran influencia en la trayectoria musical de Cali y El Dandee, en especial a la hora de conectar con su lado romántico, y Yo No Te Olvido ha sido la canción que les ha dado la oportunidad de unir sus talentos.

“Es el tipo de canción que sentimos que define 100% a Cali y El Dandee. Estamos seguros de que la canción los va a transportar a esa época de música romántica que tanto nos gusta. Esperamos que la dediquen y la disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndola”, comentaron Cali y El Dandee, en declaraciones a Universal Music.

Por su parte, Luis Fonsi continúa imparable. Poco antes de conocer esta nueva colaboración, el artista y compositor puertorriqueño acaba de participar con David Bisbal en Dos Veces, su segunda colaboración juntos y un tema muy especial porque nace de la calidez de una reunión entre amigos.