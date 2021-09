Adelanto ‘Dos vidas’: lo que va a ocurrir en la serie de TVE del 6 al 10 de septiembre

Empieza septiembre y por fin Dos vidas emite esta semana un capítulo al día en TVE y vuelve a la normalidad.

La serie de Bambú Producciones que tuvo unos cuantos parones en verano, ahora continúa de lunes a viernes.

Por eso, a continuación detallamos lo más importante de lo que ocurrirá en las historias de la ficción ambientada en los años 50:

Lunes, 6 de septiembre: Capítulo 149

Arrancará la semana tras una reunión de conciliación muy poco conciliadora, que a Julia se le abre un nuevo frente: lograr que Diana respete la estrategia de su divorcio. Las esperanzas de recuperar el taller no están perdidas, pero la vida sigue para el equipo y no es solo Ribero, ya maleta en mano, el que se plantea un futuro lejos.

Mientras, Olga también se plantea abandonar el pueblo, si finalmente no recupera su trabajo, ni a su hijo. En la colonia, Carmen y Víctor trabajan sin descanso en desenmascarar a Ventura y Patricia, para que el joven pueda salir de esa celda. Y Carmen cree haber descubierto un hilo del que tirar y que los verdaderos culpables terminen entre rejas.

Linda está ya determinada a hacer una de sus grandes fiestas de cumpleaños, sin reparar en gastos, porque el dinero nunca ha sido un problema para ella. Hasta ahora… Por su parte, Kiros empieza a mostrar un repentino interés por los estudios… ¿Tendrá que ver con que, para la emancipación, se requiera un título académico?

Martes, 7 de septiembre: Capítulo 150

Durante el martes, Diana se disculpará con su hija por haber ayudado a Sergio a haber fingido su desaparición, pero Julia ya ha perdido la confianza en su madre. Pero la relación pasa a un segundo plano cuando Sergio se sincera en una nueva reunión de conciliación.

Por su parte, Elena descubre que Jaime no ha venido al pueblo para estar con Dani, sino que esconde un motivo mucho más interesado. En África, Carmen busca desesperadamente un modo de conseguir pruebas contra Patricia y Ventura y se da cuenta de que, si quiere acabar con gente sucia, tendrá que utilizar trucos sucios.

Mientras tanto, Linda recibe un sobre de parte de su padre, pero se trata de algo muy diferente a los generosos regalos de cumpleaños de veces anteriores. Y Ventura acude a la cárcel a visitar a Víctor. Quiere asegurarse de que su trato sigue en pie, pero su hijo le sorprende dispuesto a romper el acuerdo.

Miércoles, 8 de septiembre: Capítulo 151

La nueva entrega nos situará en medio del acto de conciliación, cuando Sergio lanza una bomba: sigue enamorado de Julia, ella es lo único que quiere. La respuesta de Julia marcará un antes y un después en la relación de ambos.

Por su parte, Erik descubre que el padre de Dani solo fue a visitarle por dinero y, aunque Elena le pide que no le diga anda a su hijo, Erik no está tan seguro de que eso sea lo correcto. Los secretos entre madres e hijos nunca acaban bien... En Guinea, Víctor ha sufrido una grave paliza en la cárcel. Carmen intenta tranquilizarle contándole que ha lanzado un señuelo a Patricia para que cometa un error: la falsa carta a Serralvo. Pero Patricia es muy inteligente y puede que el intento de Carmen de desestabilizarla no surta efecto y se vuelva en su contra.

Por su parte, Linda se obsesiona con convertirse en “una mujer de provecho” y demostrar a su padre que puede quedarse en Río Muni. Pero todo lo que parece ocurrírsele la aleja cada vez más de su objetivo.

Jueves, 9 de septiembre: Capítulo 152

El jueves, un nuevo artículo en la web hará que la reapertura del taller se vea empañada. El autor de esas publicaciones ataca duramente a Julia, pero esta vez implica a alguien más del pueblo… Ribero por fin da señales de vida desde su llegada a Berlín. La llamada es tan rara y misteriosa que Cloe empieza a sospechar que algo importante le está pasando a su amigo.

En África, la Guardia Colonial han encontrado unos baúles llenos de armas, que supuestamente escondió Víctor. Las sospechas de Carmen de que se trata de una estrategia de Patricia para desviar su culpa en el intento de rebelión, cobran aún más valor. Pero no encuentra el apoyo de nadie y todo apunta a que Víctor tendrá que cumplir muchos años de cárcel.

Linda está desesperada por intentar convencer a su padre de quedarse en Río Muni. Pero una mala y desesperada decisión, hace que las posibilidades que tenía se vayan al traste.

Viernes, 10 de septiembre: Capítulo 153

Para acabar la semana, Julia recibirá una inesperada noticia: su madre se ha pedido una excedencia para pasar más tiempo juntas. Aunque Elena intente hacerle ver el lado positivo de la situación, Julia tiene claro que, para convivir con su madre, hace falta estar muy centrada. Por eso siente que ha llegado la hora de pedirle una sesión de terapia a Leo.

Mientras Julia intenta poner ordena su vida, Tirso se acerca más y más Olga. Cada vez está más convencido de querer mantener una relación ella, pero existe un obstáculo: Erik.

En Río Muni, Carmen le pide ayuda a Kiros parra seguir de cerca las maniobras de Patricia, pero el trabajador no tiene tiempo y Carmen tiene que buscar otros apoyos. Mientras Patricia sigue cubriéndose bien las espaldas con aliados insospechados. Por otro lado, Linda sigue en su particular lucha por seguir en la colonia. Su padre no se lo está poniendo fácil, pero ella ha tenido una gran idea.