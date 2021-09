Movistar+ presenta ‘Todos mienten’: del primer ‘no’ de Pau Freixas al parecido con ‘Mujeres desesperadas’

Movistar+ sigue pico y pala con la ficción original. La plataforma tiene varios estrenos por delante de aquí a finales de año, y alguno tan interesante como la propuesta que hace en Todos mienten. Se trata de la nueva serie de Pau Freixas (creador conocido por títulos tan populares como Pulseras rojas o Sé quién eres) y en ella buscará la atención de los espectadores con un thriller que combina tonos y géneros, presumiendo también de uno de los castings más mediáticos.

Movistar se puso en contacto con Freixas justo antes de poner en marcha esos primeros proyectos que encabezaba por aquel entonces La Peste. Rechazó la oferta en ese momento porque estaba destinando todas sus energías a Sé quién eres. Ahora, varios años después, y tras el momento más duro de la pandemia, el creador y la televisión de pago se alían para hacer posible Todos mienten.

"Mi idea era hacer un thriller que tuviera elementos dramáticos y elementos de comedia, que tuviera un estallido que hiciera que todo se pusiera en duda y que todos los secretos se pusieran en jaque", explicó el guionista en una de las presentaciones del FesTVal de Vitoria. "Todos mienten no es un thriller en el que hay un plan maestro ni un villano que lo tiene todo orquestado. Esto va de cuatro mujeres".

Pero ¿de qué va exactamente Todos mienten? Todo empieza cuando Macarena se acuesta con el hijo de su mejor amiga y alguien sube el vídeo a internet. Ese día se pone patas arriba la vida de Belmonte, una apacible urbanización de clase alta. A partir de ahí una frenética cadena de consecuencias hace que todos sus habitantes se enfrenten a sus miserias y secretos más profundos.

Avance de 'Todos mienten', la nueva serie de Movistar+

"Todos mienten tiene un poco de todo”, afirmó Irene Arcos (El Embarcadero, Vis a vis), una de las mujeres protagonista de esta historia. “Hay situaciones de mujeres y conflictos vitales de una generación. Todo se rompe con dosis de comedia, comedia negra a veces, mucho misterio e intriga".

A priori, Todos mienten puede trasladarnos a la icónica Mujeres desesperadas. Sin embargo, Pau Freixas se quiso desenmarcar de esta comparativa. "Se te pueden venir a la cabeza todas las series con mujeres que hay, como Mujeres desesperadas, Big Little Lies o Dead to me", admitió. "Al final, es buscar en el espejo un entorno de gente socialmente bien posicionado y contar sus miserias y sus secretos".

Pero añadió: "Nosotros, en cambio, buscábamos un tono muy particular e intenté no generar inmersión en ninguna de esas series. Están en el imaginario colectivo, pero Todos mientes potencia elementos diferentes. La puedes meter en el pack porque tiene mujeres protagonistas, pero aquí el género lúdico tiene más fuerza".

Todos mienten se estrenará en Movistar+ el próximo mes de diciembre.