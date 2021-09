Este vídeo de Karol G con Aventura demuestra que los sueños se cumplen: Es una ‘Obsesión’

Dice la cuenta @Instanotificación que la vida era mejor cuando salió Tusa de Karol G y Callaita de Bad Bunny. Es muy posible que sí, pero en este tiempo también ha habido alegrías, motivos de celebración y sueños cumplidos. Y si no, que se lo digan a la propia Karol G, que acaba de vivir una experiencia que nunca olvidará

"Les voy a contar una historia…", comenzaba la colombiana un emotivo post en Instagram que viene a demostrar que los sueños se cumplen.

Y continuaba: "Resulta que ayer estaba en Las Vegas me enteré de que Aventura estaría en concierto en Los Ángeles, y cómo la fan de Aventura que soy, viajé sin pensarlo para verlos. Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: Ellos Quieren cantar Obsesión contigo para cerrar la noche. ¿¿Estás lista?? Y yo, que Queeeeeee???!!!!! QuEeEee???😱 No se cómo salí a cantar si estuve las 4 canciones anteriores gritando de la emoción… El hecho es que ayer fui a un concierto de unos de mis artistas favoritos y me subieron al escenario… lo que todos queremos que nos pase… No lo supero. FIN", escribía emocionadísima la artista en su cuenta de Instagram junto a este vídeo:

Obsesión es una de las canciones más populares de Aventura, el grupo dominicano liderado por Romeo Santos y que llevó su particular bachata a todos los rincones del mundo en los primeros años de la década de los 2000. Por aquel entonces, Karol G tan solo tenía entre 11 y 12 años, pero esa canción impactó en ella como en tantos otros amantes de la música.

La cantante de éxitos tan rutilantes como Bichota, Location o 200 Copas tenía que caer rendida a Obsesión, una canción endiabladamente pegadiza que marcó su juventud. Quién iba a decirle a la pequeña Carolina, que años después cumpliría uno de los sueños de su vida interpretándola junto a los creadores del tema, en Los Ángeles, y ante miles de personas.

Pero no solo fue una grata sorpresa para ella. El público enloqueció al verla salir al escenario, con un poco de timidez al principio, pero con una fuerza y una pasión increíbles después.

Karol G acaba de subir este post a su perfil social y ya está siendo viral con más de 1.121.000 reproducciones en apenas dos horas.