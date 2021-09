Fred de Palma: “Me gustaría colaborar con Lola Índigo”

¿Qué tiene la música italiana que siempre nos ha gustado tanto en España? Nuestros vecinos del Mediterráneo llevan años haciéndonos cantar y bailar con sus canciones, demostrando que no existe una barrera lingüística para emocionarnos con sus letras. Y es que cualquier cosa en italiano suena mejor. Eso es una realidad.

Fred De Palma lo sabe bien. Conocimos al rapero de Turín de la mano de Ana Mena en el verano de 2018. Los dos artistas consiguieron ser número 1 en Italia gracias a D’estate Non Vale. Un año después repitieron la formula. Esta vez con Una volta ancora. Más tarde también conquistaron al público español lanzando una versión en castellano: Se iluminaba.

Aunque los caminos de Fred y Ana no se volvieron a unir en colaboraciones, sí lo ha hecho encima de los escenarios. Tras actuar en LOS40 Music Awards 2020, el italiano y la malagueña han vuelto a coincidir. Esta vez en el Coca-Cola Music Experience. El italiano fue una de las grandes sorpresas de la tarde, cuando apareció para cantar Se iluminaba junto a la estrella española.

Para hablar sobre este esperadísimo reencuentro, sus planes de lanzar música en español y su último disco, Fred De Palma nos recibe tras su actuación en el festival.

Pregunta (P): ¿Qué tal? ¿Te apetecía volver a España?

Fred de Palma (F): Sí. Me gusta mucho estar aquí y me apetecía. Quiero venir más a menudo.

P: ¿Y presentar música en español?

F: Claro. Hace un mes saqué Tú y yo, mi nuevo single en español. Espero que en el futuro siga sacando mucha música en español.

P: ¿Cómo ha sido el reencuentro con Ana Mena?

F: Super, super. Somos muy amigos desde hace tiempo. Siempre es bonito cantar con ella en el escenario.

P: Lleváis ya dos años sin sacar tema juntos, ¿os animáis para 2022?

F: Sí. No sé ahora, pero puede ser. No hay dos sin tres, ¿no?

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Anitta? Has sacado dos temas con ella (Un altro ballo y Paloma).

F: Anitta es increíble. Somos muy amigos y todas las colaboraciones salen de forma natural. Nos escribimos por whatsapp “Vamos a hacer un tema y rompemos la Italia”. Para mi colaborar con ella es super. Quiero muchas más canciones con ella.

P: Estos veranos además estáis los dos en el top italiano. Tú con Anitta y ella con Rocco. ¿Hay pique amistoso entre vosotros?

F: Para mí la música no es rivalidad. Yo espero que todas las canciones que se merecen ser un éxito lo sean. La música es unión. Somos todos compañeros en el juego.

P: ¿Tienes alguna colaboración con algún artista español preparada?

F: No, pero me gustaría colaborar con Lola Índigo. Me gusta mucho. Y con muchas artistas latinas y latinos en general. Pero ahora no puedo decirte con cuáles porque están por llegar.

P: ¿Has conocido a Lola?

F: Sí, en Madrid.

P: ¿Y hablasteis de grabar juntos?

F: Sí, pero estamos buscando la canción perfecta para nosotros. Pero somos muy amigos.

P: Este año hay unos italianos que están dando mucho que hablar: Måneskin. ¿Los conoces?

F: No los conozco personalmente porque hacemos géneros totalmente diferentes. Y vivimos en dos ciudades diferentes, pero artísticamente claro que los conozco.

P: Después del pelotazo que ha tenido Italia en Eurovisión, ¿te ves participando?

F: En Italia tienes que ganar San Remo. Es complicado. (ríe) Es una lotería, no es fácil. Pero no sé, quién sabe si en la vida termino en San Remo.