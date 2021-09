Jhay Cortez: “Hacer música con Anuel AA es superbrutal”

2021 está siendo un gran año para Jhay Cortez. Desde que lanzó Dakiti con Bad Bunny, la estrella puertorriqueña ha ido empalmando un éxito con otro hasta llegar a su culmen con el lanzamiento de Timelezz, su nuevo trabajo discográfico. Sobre este esperado álbum y todo lo bueno que le está pasando ha hablado el cantante con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Timeleez, la evolución de Jhay Cortez

"Este disco muestra la evolución de mi sonido. Se me han abierto muchas puertas creativas y sonoras. En Timeleez he tenido la oportunidad de explorar todos esos sonidos y esos géneros. Además, este álbum va sobre todo lo que me hace ser como yo soy, todo lo que me ha inspirado artísticamente. Quiero que la gente entienda lo que es Timelezz para mí".

'Ley seca', su nueva canción con Anuel AA

"Trabajar con Anuel AA es superduro. Tenemos mucha química y una buena amistad. Hacer música juntos es algo brutal, y más este tema. Nos esmeramos para hacer algo diferente de lo que la gente espera de nosotros, que es reggaetón o trap".

Próximos singles

"Hay muchos temas buenos en Timelezz. Tokio tiene la posibilidad de ser single. También Está deja, que es uno de mis temas favoritos. Vamos a seguir y a no parar".

Su concierto en Miami

"La presentación fue un éxito. Hicimos 'sold out' y me puse muy contento porque empecé haciendo música en Miami y me acuerdo cuando soñaba con que pasara esto. Trabajé muchos años para intentar llegar a lo que he llegado. Por fin logré lo que estaba buscando”.

Si quieres ver la entrevista completa de Jhay Cortez en LOS40 Global Show…¡dale al play!