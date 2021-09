El Obispo de Solsona deja los hábitos por una escritora satánica y la Iglesia lo quiere exorcizar

La noticia parece sacada de un guion de una comedia frenética berlanguiana o de la ácida y posmoderna pluma de Paolo Sorrentino, pero se trata de una historia completamente real protagonizada por la Iglesia Católica española y el Obispo de Solsona, Xavier Novell, un sacerdote que ha despertado más de una polémica debido a su apoyo a las terapias de reconversión homosexual y por ser un ferviente defensor de la vida y condenar el aborto.

Tal y como informaron El País y la Cadena SER, Xavier Novell quiere colgar los hábitos para abrazar la vida conyugal. Según apuntan esas mismas fuentes, el Obispo habría encontrado el amor en una novelista, pero no se trataría de una escritora cualquiera, sino de Silvia Caballol, autora de libros como El infierno de la lujuria de Gabriel, un texto erótico con connotaciones satánicas y blasfemas.

La noticia ha causado una gran incomodidad en la Iglesia Católica española, y tal y como indica un artículo publicado por el también polémico Salvador Sostres en el diario ABC, la cuestión ha llegado incluso a oídos del Papa Francisco, quien ha aceptado la renuncia del Obispo Xavier Novell, quien pasaría a ser un laico. Además, algunos sacerdotes habrían sugerido, según este mismo artículo, que se practique un exorcismo al prelado catalán, quien se ha negado.

Tal y como señala el periodista y opinólogo, algunos religiosos de la curia española consideran que las influencias satánicas están sobre el Obispo de Solsona, y que si no quiere practicarse un exorcismo es precisamente porque «tiene algo que ocultar».

Esas mismas fuentes apuntan a que Xavier Novell podría estar ligeramente desequilibrado «mentalmente» debido a sus sonados vaivenes en materias relacionadas con la sexualidad. Novell, que fue el clérigo más joven en convertirse en Obispo en España, al principio era un firme defensor del aperturismo de la Iglesia e incluso defendió que la mujer pudiera dar misa. Sin embargo, con el paso de los años este joven prelado, quien en su juventud también fue exorcista, empezó a defender las terapias de reconversión sexual, a las que él mismo habría acudido, según señala ABC.

El Obispo de Solsona, Xavier Novell, conocido por su cruzada contra los homosexuales, contra el aborto y por su apoyo al nacionalismo catalán ha renunciado al Obispado tras conocerse que mantiene una relación con una joven mujer.



El amor todo lo puede... pic.twitter.com/wBJtiVnXiw — Eusebi 🌍 (@eusebi2021) September 6, 2021

Además, una monja dominicana que accedió a ser entrevistada en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide, ha dicho que Novell «no está en sus cabales» y es un «juguete roto que no sabemos por dónde va a salir». Después añadió: «Si tenía un compromiso y decidió salirse porque se enamoró y se quiere casar, hay que hacer las cosas bien, porque él ha hecho mucho daño a la gente. Estamos hablando más que de un Obispo de una persona que era un desequilibrado».

Por su parte, Xavier Novell parece feliz con su renuncia, se ha ido a vivir con Caballol (quien, curiosamente, estuvo casada con un musulmán) a la localidad de Manresa y está buscando trabajo como Ingeniero Agrónomo, su especialidad antes de sentir la llamada de la Iglesia.

El serial sobre el Obispo catalán de Solsona ha dado para mucho cachondeo en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas favoritos de la semana. Desde luego, Luis García Berlanga y Rafael Azcona no habrían dado crédito del grado de ridiculez que alcanzan algunos sucesos mediáticos. Quizás Sorrentino se anime ahora a rodar una tercera temporada para The Young Pope y The New Pope. Ya tiene al protagonista perfecto.