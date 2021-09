Lolita abandona Twitter tras sus declaraciones sobre el feminismo: “No me gusta nada lo que acaba en -ismo”

Lolita Flores ha decidido dejar Twitter. La actriz y cantante lleva días siendo Trending Topic por unas polémicas declaraciones en La Sexta Noche. Lolita se encontraba en el espacio de Atresmedia promocionando la gira de la obra de teatro Llévame al cielo junto al actor Luis Mottola. Fue entonces cuando el presentador le hizo algunas preguntas sobre el movimiento #MeToo y sobre feminismo.

“No. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer”, respondió Lolita sobre si era feminista. Sobre el famoso movimiento #MeToo, la artista está a favor. “Pero también los hombres tendrían que denunciar el acoso y los malos tratos. Hay muchos hombres. Y que me perdonen las mujeres. Es cierto que a ellos no los matan como a las mujeres. Ahí está el tanto por ciento”, continuó explicando.

Pues bien, las declaraciones han continuado dando que hablar durante este lunes. Tanto que Lolita ha decidido irse de Twitter “para siempre”. Y es que volvemos al principio de todo: Lolita, al igual que muchas personas, sigue sin enterarse de lo que significa la palabra feminismo (principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, tal y como recoge la RAE).

De este modo, la artista de 63 años ha escrito el siguiente mensaje en Twitter, poniendo en el mismo lugar el machismo y el feminismo:

“¿La gente es tonta? Que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo no me gusta nada lo que acaba en ismo. Defiendo a la mujer porque lo soy, porque soy madre y hermana, tía y sobrina, nieta y tía y, sobre todo, porque nos matan , ¿por qué tengo que tener una etiqueta?”

La gente es tonta? que escuchen bien lo que dije sobre el feminismo y el machismo no me gusta nada lo que acaba en ismo , defiendo a la mujer porque lo soy porque soy madre y Hermana tía y sobrina nieta y tía y sobre todo porque nos matan ,porque tengo que tener una etiqueta ? — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

Tal y como le han explicado muchos de sus seguidores y seguidoras, los principios que defiende son feministas. “Tú podrás luchar por la igualdad que tú crees pero la definición de igualdad es FEMINISMO y si no a RAE”, “hija, el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, déjate de tanto arroz con bacalao y coge un diccionario” o “El feminismo lucha por la igualdad de las personas. Asumir tu error, aprender y aprehender te hará crecer”, son solo algunos de los comentarios que ha generado el tuit.

Lolita deja Twitter

La cantante ha querido cortar con la red social del pajarito, asegurando que a su edad sabe muy bien donde está. “No me hace falta ser feminista para defender los derechos de los seres humanos” ha escrito antes de pedir que se le deje en paz.

Me voy de Twiter para siempre no estoy para aguantar impertinencias , no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós hasta nunca — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

Además, Lolita ha condenado a todas aquellas personas malas que quitan la libertad y la paz. Para terminar ha decidido no volver a Twitter, tras asegurar que la red social se ha convertido en una cesta de “víboras”: Me voy de Twitter. No sois jueves y lo siento por los demás, pero no estoy para que me juzguen. Seguid criticando que debe ser vuestra profesión. Adiós. Hasta nunca”.