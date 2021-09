Muere Michael K. Williams, actor de ‘The Wire’, en extrañas circunstancias

En la tarde de este lunes, 6 de septiembre, han encontrado muerto a Michael K. Williams en su apartamento de Brooklyn. Así lo ha publicado New York Post que explica que ha sido su sobrino que se ha encontrado el cuerpo y ha llamado a la policía.

Según el citado medio,fuentes policiales apuntan a una posible sobredosis como causa de la muerte, aunque no está confirmado por ahora, pero si había restos de varias drogas en el piso.

Williams, de 54 años, se hizo famoso por encarnar al personaje del carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de The Wire (2002-2008), una de las series más valoradas de la historia de la televisión en Estados Unidos.

También tuvo fama por sus papeles en Boardwalk Empire y The Night Of, pero sin duda, el de The Wire se llevó la palma. Incluso siendo aplaudido por el propio Barack Obama.

Él mismo había confesado públicamente sus problemas con las drogas, señalando lo que le costó dar vida a Omar Little en la vida real. Ahora, los seguidores de la premiada serie lamentan la temprana pérdida.