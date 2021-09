Ángel Martín, aplaudido por hablar sin tapujos de su ingreso después de sufrir “un brote psicótico”

Ángel Martín se ha convertido en el compañero de las mañanas de miles y miles de usuarios. Su Informativo matinal para ahorrar tiempo se ha viralizado en las redes sociales y ha servido como chute de energía para los internautas. Sobre todo, para aquellos que quieren conocer los sucesos más importantes del día pero no tienen el tiempo suficiente para ver los informativos de la televisión.

En la edición de este miércoles 8 de septiembre, el cómico y guionista se ha sincerado con sus seguidores. Ha desvelado que en el año 2017 estuvo ingresado en el hospital debido a brote psicótico. Una confesión que ha sido aplaudida por los usuarios, ya que consideran que visibilizar la salud mental es importante, sobre todo, si eres una cara visible en las redes sociales.

"Te lo decimos poco, pero eres un valiente y te queremos mucho. Estamos deseando leer el libro", dice la cuenta de Amazon Prime Video. "No me caías bien cuando salías en la tele, pero ahora me caes genial. Crack!", añade el usuario @jorgepsanz.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 08/09/21 ❤️ pic.twitter.com/MJyn1Pdk6a — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021

Pero las palabras de Ángel son un breve resumen de lo que cuenta en su libro Por si las voces vuelven, que saldrá a la luz el 17 de noviembre. Nuestro protagonista ha anunciado que se puede reservar desde ya.

"Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño", comienza explicando el propio Ángel en la sinopsis de su libro. Unas palabras estremecedoras que describen una de las etapas más duras de su vida. Pero ahí no acaba la cosa.

El presentador aprovecha para reflexionar sobre su historia. "Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti", concluye.

Si algo ha caracterizado a nuestro protagonista siempre es que no tiene pelos en la lengua para hablar de cualquier asunto. Ya lo demostró en Sé lo que hicisteis, pero tener un guion que seguir no convencía a todos. Ahora Ángel ha demostrado que no necesita unas palabras escritas para ser honesto con sus seguidores.