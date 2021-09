Ana Peleteiro responde en ‘El Hormiguero’ a la polémica ocasionada por sus palabras hacia la gente “de color”

Ana Peleteiro, además de atleta profesional, es también medallista olímpica desde los últimos juegos de Tokio 2020. Gracias a su marca en la prueba de triple salto -de 14.87 metros-, la deportista se aseguró el bronce en el podio, un hecho que recibió muy emocionada y entre lágrimas. Eso sí, un momento posterior a la entrega opacó para algunos el éxito de la gallega.

En pleno informativo de RTVE, tanto ella como su colega Ray Zapata contestaban las preguntas del periodista hasta que él se refirió a ambos como personas "de color". Ella, corrigiéndole al momento, dijo ante cámara: "No somos de color, somos negros. De color son ellos, que cambian más de color que el Sol". Sus palabras se convirtieron rápidamente en tema de discusión a través de redes sociales, y por ello Pablo Motos ha querido traerlas de vuelta en busca de una explicación.

La atleta se ha dejado caer por El Hormiguero como segunda invitada de esta nueva temporada, en una noche en la que ha hablado de su trabajo, las olimpiadas y por supuesto, el polémico momento ya comentado:

A pesar de que el presentador calificaba la polémica de haber sido "engordada", Peleteiro aclaraba que todo fue un vídeo cortado. Aunque para ella gran parte del público lo entendió, no quiso dar explicaciones para no desviar la atención de su bronce: "Los que han comentado cosas malas ya me odiaban de antes; no dije más después de eso para no dar más bombo y quitar protagonismo a mi medalla", contó a Motos.

Insistiendo en que su intención nunca fue politizar el asunto, también quiso aclarar que nunca se ha sentido discriminada por ser negra, aunque su compañero Zapata sí. De algún modo, con sus palabras buscó "quitarle hierro al asunto", aunque el efecto de la audiencia fue el contrario en algunas ocasiones.

Aun así, en el programa de Trancas y Barrancas siguió defendiendo la diferencia como un elemento enriquecedor. "Tenemos que ver a los países que están al lado nuestra, Francia o Italia, que nos comen en resultados deportivos porque les da igual, lo que les importa es que sea de su país", comentaba volviendo al campo del deporte.

Para acabar su alegato, contó como hizo la prueba de preguntarle "de qué color" era ella a su sobrino. El pequeño le contestó que era negra, algo que tranquilizó a la profesional por ver que se normaliza la situación en cuanto a hablar de razas se refiere. Una lección que solo fue interrumpida por un gran aplauso por parte del público en plató, solo precedida de la guinda de todo su discurso: "Si al menos aquí lo estamos haciendo bien, seguro que en otras casas también. Quedémonos con eso y no con los tontos que están en su casa y se aburren, y tienen algo que comentar porque no tienen otra cosa que hacer con su vida".