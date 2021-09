¿Por qué no va a estar Paz Padilla en ‘Got Talent’? Telecinco responde (a su manera)

Paz Padilla no estará en la séptima edición de Got Talent España. La noticia saltó hace varios meses, coincidiendo con las grabaciones del programa. Se rumoreaba entonces que la presentadora había sido despedida tras varios encontronazos con su compañero Risto Mejide. Pero ¿cuál es el verdadero motivo?

Telecinco presentó este miércoles la nueva temporada del concurso que produce Fremantle y en la rueda de prensa no tardó en salir la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Y ojo, porque la cadena respondió, aunque lo hizo a su manera.

"Es algo habitual de Got Talent en los 73 países en los que se ha realizado. Se alterna, a veces con tres, a veces con cuatro jueces, y esto nos permite jugar de otra manera entre nosotros y tener más agilidad en las respuestas", afirmó Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

Y añadió: "El hecho de pasar a tres jueces no es algo novedoso, ni es algo que haya sido precipitado por las circunstancias especiales de Paz, sino que es algo que arrastramos de la primera edición. Este año queríamos jugar con tres jueces que, como habéis visto, han llegado a un grado de madurez y entendimiento que es muy importante en este formato".

Además, el responsable de Mediaset quiso desmentir las especulaciones y los rumores malintencionados: "Para que no haya ninguna duda: no es una cuestión de personas, es una cuestión de encaje en un momento dado y de calendarios que nada tienen que ver con lo personal".

Risto Mejide se mantiene al margen

También habló Risto Mejide, aunque el presentador más controvertido de la pantalla no se pronunció sobre la polémica salida de Paz Padilla. Estas fueron sus palabras al respecto: "¿Sabes qué pasa? Yo no quiero dar un titular con esto. Estamos presentando algo que es increíble, que es una edición nueva de 'Got Talent', y si te contesto, diga lo que diga, te voy a dar un titular respecto a una excompañera del jurado. Y como no hablo de excompañeros, como no hablo de Jorge Javier o de Jesús Vázquez, porque no tiene sentido, tampoco lo voy a hacer de Paz Padilla".

Y tú, ¿qué opinas?