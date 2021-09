Raven podría haber sido lesbiana en el regreso de la serie a Disney

Si veías Disney Channel a principios de la década de los 2000’s, seguro que recuerdas una de las series más queridas del canal: Raven. La ficción sobre una adolescente con capacidades de adivinación cautivó a toda una generación. Y es que, además de ser una serie de lo más divertida, contaba con una protagonista de lo más carismática.

Interpretada por Raven-Symoné, la ficción se convirtió en una de las favoritas de la audiencia. De hecho contó con un total de cuatro temporadas y 100 episodios. Si esto no fuera poco, en 2017 la serie volvió con un reboot.

Bajo el nombre de Vuelve Raven, la ficción se centraba en la nueva vida de la protagonista. Ahora siendo madre de una niña y un niño mellizos. Este último había heredado el don de su madre. En la serie también volvía a estar su mejor amiga Chelsea, quien convive en la misma casa junto a su hijo pequeño.

Ahora, Raven-Symoné ha desvelado que los creadores de la serie le preguntaron si quería que su personaje fuese lesbiana en esta nueva tanda de episodios. La actriz contestó que no:

"La razón por la que dije 'no' no fue porque no estuviese orgullosa de quién era o porque no quería representar a la comunidad LGBTQ + ... fue porque Raven Baxter es Raven Baxter”.

Y es que, aunque Raven-Symoné es una gran activista de los derechos LGTBIQ y se muestra orgullosa de quien es, opinaba que el personaje de la serie no tenía por qué pertenecer al colectivo.

“Que yo la interpretase no era motivo para que cambiase para que fuese como yo. Y Raven es un personaje que me enorgullece interpretar. Si es heterosexual o cisgénero, no importa. Es su momento”, dijo la actriz.

Además, la estrella Disney ha querido dejar claro que no quiere caer en hacer solo un tipo de personaje:

“Cuando realmente comienzas a mezclar tu vida personal con tu personaje es más complicado. Estoy estereotipada para el resto de mi vida. Si alguna vez me ves en otro personaje, ves a Raven Baxter”.

Desde 2020, Raven lleva casada con Miranda Maday. La pareja es uña y carne, compartiendo muchas imágenes juntas en sus redes sociales. Y son divinas. Sea como sea, Raven siempre tendrá un hueco en los corazoncitos de toda una generación.