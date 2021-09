Muere el actor Jordi Rebellón, conocido por su papel como Doctor Vilches en 'Hospital Central'

El actor Jordi Rebellón, conocido por haber interpretado el papel del doctor Vilches en la exitosa serie de Telecinco Hospital Cenral, falleció el pasado martes 7 de septiembre a causa de un ictus, tal y como ha informado el periódico ABC.

Rebellón, que en el momento de su muerte tenía 64 años, tenía una larga trayectoria tanto en el mundo del teatro como en el de la televisión. Había participado en series tan conocidas como Cuéntame cómo pasó, Servir y Proteger, Médico de Familia y Amar es para siempre; y en obras como Descalificados, Don Juan Tenorio y El funeral.

Su trabajo en la pequeña pantalla y en los escenarios le llevó a alcanzar la fama y a convertirse en uno de los actores más queridos de nuestro país. Además, su labor se vio recompensada con el Premio Zapping a mejor actor por Hospital Central, el premio TP a mejor serie por la misma ficción y una nominación a los premios Fotograma de Plata en 2006.

Mantenía muy buena relación con sus compañeros

Rebellón no era un hombre muy dado a compartir detalles de su vida privada. Sin embargo, hace solo unos días pudimos ver cómo se reunía con un gran número de sus compañeros de reparto en Hospital Central para acudir al estreno de Dribbling, una obra de teatro interpretada por su compañero Nacho Fresneda (Manuel Aimé en Hospital Central) junto a otros miembros del reparto de la serie de Telecinco, lo que se puede interpretar como una muestra de la bonita amistad que estos siguen teniendo.

Lo que tampoco se conoce es si Rebellón estaba o no trabajando en el regreso de Hospital Central, una producción que Pro Quo TV puso sobre la mesa de Mediaset y sobre la que por el momento se desconocen más detalles.

Las redes se llenan de despedidas

Las muestras de cariño hacia el actor no se han hecho esperar en las redes sociales, donde decenas de fans del actor inmediatamente han lamentado su fallecimiento. Además, el propio director de la serie de Telecinco, Juan Testa, ha querido dedicarle unas palabras de despedida: "Hoy a fallecido mi amigo Jordi Rebellón, le voy a echar muchísimo de menos. Once años juntos en Hospital Central, donde tuve el honor de dirigirle. Él sí me demostró su amistad en los malos tiempos. Echaré de menos su risa socarrona y su complicidad. Adiós Jordi, nos veremos", ha publicado en Twitter.

Hoy a fallecido mi amigo Jordi Rebellón, le voy a echar muchísimo de menos. Once años juntos en Hospital Central, donde tuve el honor de dirigirle. Él sí me demostró su amistad en los malos tiempos. Echaré de menos su risa socarrona y su complicidad. Adiós Jordi, nos veremos. pic.twitter.com/6R8HD8MaJk — Juan Testa (@JuanTesta1) September 8, 2021

Desde LOS40.com queremos mandarle un fuerte abrazo a todos los amigos y familiares de Jordi Rebellón. Descansa en paz.