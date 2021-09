Google homenajea a Avicii por su 32 cumpleaños en su doodle interactivo y musical

Este 8 de septiembre, Tim Bergling habría cumplido 32 años. El conocido compositor, DJ y productor musical sueco, más conocido como Avicii, está siendo homenajeado por mundialmente gracias a Google.

Y es que, el buscador ha amanecido con un Doodle commemorativo en el que se le rinde homenaje a su carrera y a sus contribuciones a la música pop y la electrónica.

Si pulsas el botón empieza a escucharse "Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart" (avanzo a ciegas a través de la oscuridad, guiado por un corazón que late), la canción de ‘Wake me up’ de Avicii.

De forma que la plataforma deja constancia de que, aunque el artista se quitara la vida con 28 años, su figura no ha sido olvidada y su legado musical aún logra estremecernos.

El documental 'Avicii: True Stories'

La estrella musical de la música electrónica tuvo que retirarse del panorama musical como consecuencia de graves problemas de salud. Esto quedó plasmado en el documental que tituló Avicii: True Stories, que se estrenó 8 meses después de su muerte. Fueron estos problemas, de salud mental, los que le llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida.

En su memoria, el padre de Tim Bergling y su madre crearon una fundación para crear conciencia y ayudar a todas esas personas que sufren problemas de salud mental. El objetivo era eliminar este estigma entre la población más joven.