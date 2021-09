El enigmático mensaje de Raquel del Rosario que ha hecho saltar las alarmas

Los seguidores de Raquel del Rosario están preocupados por ella y la razón no es otra que los propios mensajes que la que fuera vocalista de El sueño de Morfeo ha estado compartiendo últimamente en redes sociales. Reflexiones que para algunos son fruto de un propio viaje existencial, sobre los cambios o sobre la vida en una época un tanto incierta como la que estamos atravesando; para otros, una evidencia de que su relación con su marido, Pedro Castro, no está en su mejor etapa.

“Hace algo más de un mes le pedía al universo que ordenase las cosas, algo que suelo hacer cuando no se muy bien como manejarlas, como afrontar determinadas situaciones, acontecimientos, sentimientos...”, arrancaba el texto de la cantante. “Una forma de rendirme y entregarme a lo que es, enfocando mi energía e intención en atraer lo mejor para mi aprendizaje y evolución en ese momento. Pero a menudo se me olvida que lograr un orden requiere de muchos movimientos. Cuando algo se mueve, se modifica, aparece o desaparece, provoca una sacudida en otro lugar. Como en el juego del Tetris, cuando consigues ordenar y completar una línea y de repente todo las piezas de arriba caen reajustándose”, continuaba Raquel del Rosario sus espirituales palabras.

“Digamos que agosto ha sido un mes de completar muchas líneas a la vez (o eso espero), con la sacudida correspondiente. La vida tiene una peculiar forma de mostrarnos y recordarnos las cosas, y no siempre lo hace de la forma más agradable. Pero si algo tengo claro, es que ahora me encuentro aquí, en este momento que es lo único que existe, tratando de llevar a cabo de la mejor manera mi misión en este mundo”, proseguía el texto de la cantante, en el que admitía que no está atravesando su mejor racha de una forma misteriosa y un tanto poética que no ha dejado indiferente a sus miles de fans.

Las profundas reflexiones de Raquel del Rosario en redes sociales

Sin embargo, no es la primera vez que Raquel del Rosario decide que sus redes sociales no tienen por qué ser solo “de color de rosa”. Fue a finales de agosto cuando lanzó varios pensamientos que invitaban a pensar sobre el papel que juegan las redes sociales en nuestras vidas y cómo lo que se muestra en ellas son solo la parte agradable y la que normalmente se quiere proyectar a los demás: “Mirando las últimas imágenes de mi feed, veo solo una parte de mi, la parte “fácil” y bonita. Veo mi amor por la fotografía, por los viajes, mi pasión por querer atrapar la esencia de las cosas, los momentos y los lugares. Veo el lado dulce de la maternidad y la relación de pareja, de la espiritualidad, de ser un alma nómada... Pero déjenme recordarles hoy que TODOS y cada uno de nosotros estamos librando nuestras propias batallas. Todos convivimos con nuestras tormentas, nuestros vacíos, nuestros egos heridos, nuestros niños internos demandando y llorando, nuestras dudas, nuestras crisis, nuestras vergüenzas, nuestras heridas, cicatrices y miedos”, escribía la cantante en una reflexión que ahondaba bastante en el tema.

Raquel del Rosario y Pedro Castro, ¿crisis de pareja?

Pese a que las reflexiones de Raquel de Rosario cuentan con tantos tintes existenciales como personales, hay muchos de sus seguidores que han interpretado estas palabras de la cantante como parte del viaje que está viviendo con su marido para afrontar una supuesta crisis de pareja entre ellos. Pensamiento que surge a raíz de una publicación de los dos que compartió Pedro Castro en la que decía: "Agradecido por el Ángel que apareció en nuestras vidas para mostrarnos que nuestra luz se estaba apagando." Por lo que, todo apunta a que están decididos a afrontar la situación y no darse por vencidos para intentar superar juntos cualquier posible bache de su relación.