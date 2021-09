Los famosos de ‘Veo cómo cantas’ eliminan a un cantante profesional y Twitter se tira de los pelos

Cerca de 2 millones de espectadores siguieron este miércoles el estreno de Veo cómo cantas, el nuevo talent musical de Antena 3. El formato lo produce Warner Bros ITVP (los mismos que First Dates) y básicamente consiste en jugar a un ¿Quién es quién? con unos famosos que te ayudan a descartar esos perfiles que la concursante considera que no cantan bien.

La verdad es que el concurso tiene su gracia e invita a la audiencia a jugar desde casa. Sin embargo, en el primer programa, los asesores más populares no estuvieron muy acertados. Josie, Ruth Lorenzo, El Monaguillo, Ana Milán y Rosario Flores (la invitada de la noche) tenían que hacer sus propias cábalas y ayudar a la participante a ganar el máximo dinero posible, pero más que ayudar la despistaron.

Especialmente curioso fue el caso del escultor. El muchacho llamó la atención de todos los presentes por su físico, pero solo la actriz Ana Milán pensaba que tenía el don de la voz. Mientras tanto, en redes sociales, los usuarios se echaban las manos a la cabeza porque la gran mayoría sabía que se trataba del artista Leo Rizzi.

Yo yendo a buscar al escultor en las redes



#VeoCómoCantasEstreno pic.twitter.com/R06J6MNtsQ — the gypsy ♡ (@thegypsygirl27) September 8, 2021

Yo viendo como dicen q el escultor no canta y es Leo Rizzi #VeoCómoCantasEstreno pic.twitter.com/Whis7Znxye — lore✨ (@thounderlife) September 8, 2021

Maravilla Leo Rizzi como escultor.



Conexión es uno de mis temas favoritos de 2021.#VeoComoCantasEstrenohttps://t.co/BQnt9Mwma7 — Jose Manuel López (@jositorudeboy) September 8, 2021

Cuando ya sabes que el escultor es cantante porque le sigues en TikTok 😍 #VeoCómoCantasEstreno pic.twitter.com/FnQ089GDsB — Mimi 🧈 (@blondiemimii) September 8, 2021

Leo Rizzi, un cantante con un futuro por delante

Leo Rizzi es un artista de origen uruguayo que debutó en la escena musical hace un par de años. Lo de ser cantante empezó como un hobby, pero ahora cuenta con una prometedora discografía. Tiene bastantes sencillos en el mercado y suma cerca de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify. Esta misma semana saca tema junto a Eva B. Ya no hay nous es el título de esta canción que ya presentaron en el Coca-Cola Music Experience.

En cuanto a su paso por Veo cómo cantas, Leo Rizzi sorprendió a todos los presentes en el plató (no en Twitter) interpretando de manera magistral la canción We can make it if we try de The Sylvers. Se llevó el aplauso del público y la ovación del jurado, que no dudó en declararse fan del artista.