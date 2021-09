Pablo Motos se pasa de la raya y las redes no dan crédito: “¿Qué está pasando en El Hormiguero?”

Pablo Motos ha estrenado una nueva sección en El Hormiguero que no ha dejado absolutamente a nadie indiferente. "Me voy a pasar de la raya porque no puedo más", dijo el presentador. A partir de ese instante, las redes acogieron opiniones de todo tipo.

Esto sucedió en el programa de ayer, miércoles 8 de septiembre, día en el que el invitado era uno de los ladrones de La Casa de Papel, Hovik Keuchkerian (conocido en Netflix como Bogotá), con motivo del estreno de la quinta temporada de la serie.

Tras la entrevista con el polifacético actor, Pablo Motos inició el inesperado espacio en el que decide pasarse de la raya: se levantó de la mesa, se puso en frente de la cámara y comenzó un monólogo sobre lo políticamente correcto y el rencor.

"No puedo más con lo políticamente correcto. Antes me indignaba, pero ahora es que me aburro. Me aburro de los quejicas, de los que sin tener ni idea de la vida se atreven a dar lecciones desde el ordenador. Creo que ha llegado el momento de hacer una catarsis", dijo Pablo en el inicio de su speech, antes de asomarse a la barandilla de un edificio de la Gran Vía de Madrid creado con realidad aumentada.

"La vida es salvaje, es injusta, es cruel y no es neutral. Esto es lo que hay. Y tenemos que tener libertad de hablar en público sin editar mentalmente la conversación para que no te den una paliza mediática", afirmó, a lo cual añadió irónicamente que "pensar es peligroso, podrías cambiar de opinión".

Vamos a hablar del rencor, continuó. "¿Cómo se te tiene que hablar a ti para que no te enfades?", le preguntó al público y a los telespectadores. "Como todos los sentimientos feos y negativos, el rencor no daña a quien supuestamente lo provoca, sino a quien lo padece. Vivir resentido es como cavarse en un hoyo del que cada vez cuesta más escapar. Y sin embargo, cómo nos gusta a todos vivir en ese hoyo y revolcarnos en el fango del rencor".

Las reacciones en redes: Trending Topic en Twitter

Tras este alubión de confesiones del presentador, las redes no daban crédito. Tanto es así, que convirtieron el nombre de Pablo Motos en Trending Topic en Twitter, es decir, era uno de los temas más comentados del momento.

Algunos usuarios de la plataforma del pajarito apoyaron sus palabras. "Me ha dejado hipnotizado y pensando, bravo por Pablo Motos" o "lo más coherente que he escuchado de Pablo Motos" fueron algunos de los comentarios que aplaudieron lo dicho en esta nueva sección no exenta de polémica.

Por otro lado, un buen número de personas no vieron con buenos ojos el monólogo en el programa de las hormigas y tiraron de humor para mostrar su desacuerdo. Estos son algunos de los tuits que han tenido mayor repercusión:

qué está haciendo pablo motos ahora mismo que alguien lo pare#HovikEH pic.twitter.com/OplGEf9uXX — fanti pandemic version (@fant0ti) September 8, 2021

Llevo muchos años viendo @El_Hormiguero y reconozco que me gusta. Me despeja de la jornada de trabajo mientras ceno antes de ponerme una serie y me entretiene. Pero la nueva sección monólogo-sermón de Pablo Motos, lo siento, pero NO. 👎 pic.twitter.com/Sm1XBNY9CM — Natalia Marín (@Nata297) September 8, 2021

"¿Qué está pasando en El Hormiguero?" fue una de las preguntas más repetidas. Veremos si esta sección sigue adelante los próximos días con otros temas controvertidos, o tan solo ha sido algo puntual. Todo apunta a lo primero.