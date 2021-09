‘Imagine’: la trascendencia del himno de John Lennon 50 años después

Si hay una canción que ha traspasado fronteras, trascendido de forma espectacular y que se ha convertido en un himno que representa grandes valores y hasta una forma de vivir, esa es Imagine. John Lennon imprimió en su letra su clamor por un mundo más justo, y a medida que van pasando las décadas, cinco ya desde que se lanzó, aún hay que reivindicarla para seguir construyendo una sociedad más justa en la que vivir.

La importancia de Imagine, la canción más venerada de Lennon en su carrera posterior a los Beatles, la resumió perfectamente el presidente Jimmy Carter: "Mi esposa y yo hemos visitado alrededor de 125 países, y hemos escuchado la canción de John Lennon Imagine utilizada casi por igual con los himnos nacionales". Esta universalidad de la canción ha hecho que sea la preferida cuando se acompaña de momentos de duelo o dolor. Imagine está llena de esperanza, aunque Lennon no pretendía que este fuera el primer significado que tuviera el tema.

Son varios los momentos en los que Imagine se interpretó en forma de homenaje y que han calado en la sociedad. Queen interpretó el tema en la ceremonia celebrada en memoria de John Lennon en el Wembley Arena de Londres un día después de su muerte. Stevie Wonder lo hizo en la clausura de los Juegos Olímpicos de 1996 en homenaje a las víctimas del atentado del Centennial Olympic Park. Más tarde, Neil Young hizo su propia versión para recordar a las víctimas del 11-S y Madonna hizo lo propio en un concierto benéfico para las víctimas del tsunami del Océano Índico. La última vez que ha sonado a nivel mundial ha sido en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, con una versión de los cinco continentes con la presencia de Alejandro Sanz.

Si nos remontamos al momento de creación de la pieza, John Lennon compartió en una entrevista en Playboy la inspiración para esta letra. "El concepto de oración positiva. Si puedes imaginar un mundo en paz, sin denominaciones religiosas, no sin religión, pero sin esta cosa de mi Dios es más grande que tu Dios, entonces puede ser verdad". El miembro de los Beatles continuó: "La Iglesia me llamó una vez y me preguntó: '¿Podemos usar la letra de Imagine y cambiarla a 'Imagine one religion'?' Eso me demostró que no lo entendían en absoluto. Derrotaría todo el propósito de la canción, toda la idea".

John Lennon, en el programa de televisión Top Of The Pops de la BBC en 1970. / Ron Howard/Redferns

Además de este sentido religioso, no puede obviarse que el contenido de la canción es fuertemente político, centrado en el movimiento comunista. El mismo Lennon lo confirmó: "Imagine, que dice: 'Imagina que no hay más religión, no más país, no más política', es prácticamente el comunista manifiesto, aunque no soy particularmente comunista y no pertenezco a ningún movimiento", dijo en esa entrevista. Con el paso del tiempo, el mensaje se ha unificado, y varias ideologías políticas han abrazado la premisa que contiene, en la que se busca eliminar la codicia y el hambre.

Ya han pasado 50 años desde que Lennon publicó el segundo disco de su carrera en solitario, en el que se incluye este tema. Es importante tener en cuenta el entorno social en el que apareció, pues el presidente Nixon llegó a tildar a Lennon como un "líder político peligroso".

No es un dato especialmente conocido que Yoko Ono comparte la autoría de la canción junto al nombre de Lennon. Fue en 2017 cuando la National Music Publisher Association reconoció la participación de la artista en Imagine, después de que ella presentara una grabación de archivo en la que el exbeatle hablaba de su colaboración. Así reconocía que ella no aparecía en los créditos inicialmente: "En aquel momento yo era mucho más egoísta de lo que soy ahora y evité mencionar todas sus aportaciones".