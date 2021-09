‘Tierra amarga’: las dos preguntas que plantea la serie de Antena 3 y que podrían ser cruciales para su futuro

Cada capítulo de Tierra amarga, la serie turca que Antena 3 emite en la franja de la tarde, termina con una sorpresa o algún giro de guion que hace que sus seguidores no puedan pensar en otra cosa que en esta ficción que ya muchos definen como el nuevo fenómeno turco tras el apabullante éxito de Mujer.

Más de 1,4 millones de espectadores siguieron el capítulo de este jueves, 9 de septiembre. Y es que la historia de Züleyha y compañía tiene enganchada a la audiencia, una que está ansiosa por saber lo que va a pasar en las próximas entregas. Por eso, en LOS40 nos adelantamos y te desvelamos una parte de la trama principal del episodio que viene.

¿Qué va a pasar en 'Tierra amarga'?

En el último capítulo de esta semana, el que emite Antena 3 el viernes 10 de septiembre, la tensión entre Züleyha y Demir aumenta. La convivencia en la mansión no es nada fácil y no hay que bajar la guardia porque la cosa puede saltar en cualquier momento. En ese sentido, Hünkar, que no tiene un pelo de tonta, se da cuenta de que tiene que empezar a ser más cautelosa.

Y ojo, porque Antena 3 plantea dos preguntas que podrían ser cruciales para el futuro de los protagonistas de Tierra amarga: ¿hasta dónde es capaz de llegar Hünkar para conseguir lo que quiere? ¿Seguirá intentando no manchar el nombre de su hijo Demir y el apellido Yaman? Las respuestas en el próximo capítulo de este culebrón 'made in' Turquía.

Antena 3 se pone muy turca

Las series turcas ya forman parte del ADN de la parrilla de Antena 3. Gracias a los triunfos logrados por Mujer y Mi hija, la cadena principal de Atresmedia Televisión está poniendo el foco en este tipo de culebrones para atraer a una parte importantísima de la audiencia.

Actualmente, Antena 3 tiene varios títulos en emisión. Pronto tocará decir adiós para siempre a Mi hija, pero ya tiene otros que poco a poco están ganando adeptos en sus diferentes franjas. Tierra amarga es la que más éxito está cosechando, aunque Inocentes e Infiel, las dos nuevas apuestas para el prime time, también apuntan maneras.