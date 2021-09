30 años de ‘Adiós tristeza’, el disco que Los Secretos presentaron en primicia en LOS40 junto a Joaquín Luqui

Adiós tristeza no fue una declaración de intenciones de Los Secretos. Si eligieron ese título para su séptimo álbum fue “para despistar”. Enrique Urquijo lo tenía claro: “el siguiente será igual de triste”. El 10 de septiembre de 1991, el mítico grupo de pop español estrenó sus nuevas canciones en LOS40. En primicia y junto a otro mito de la radio musical: Joaquín Luqui. Cuando se cumplen 30 años de aquella histórica entrevista, recuperamos algunos de los momentos de esa charla inolvidable… y lamentablemente irrepetible.

“Lo mejorcito de nuestra carrera”

Diez años después de su debut con Los Secretos (1981), la banda madrileña pionera de la ‘movida’ estrenó década con Adiós tristeza (1991). Era su séptimo álbum de estudio y habían pasado dos años desde el anterior, La calle del olvido (1989). Álvaro Urquijo recordaba tiempo después que aquel fue “un momento dulce” y muy positivo: “encontramos un productor que nos entendió (Joaquín Torres), era una etapa prolífica en cuanto a canciones y mi hermano Enrique estaba estupendo”.

Efectivamente, Enrique estaba estupendo y aquel mes de septiembre de 1991, reconocía en LOS40 que había estado trabajando “cada vez con más ganas”. Aseguraba igualmente que Adiós tristeza era “lo mejorcito de nuestra carrera”. El propio Luqui lo corroboraba: “Este LP, en muchas cosas, es mejor que otros”.

Un título “para despistar, porque el siguiente será igual de triste”

Todo ese optimismo parecía plasmado en el título del álbum, que era también el de la canción que lo cerraba. Sin embargo, no se trataba de una declaración de intenciones, más bien era “una ironía por el sambenito de que Los Secretos somos tan tristes”, explicaba Álvaro. Joaquín Luqui preguntaba a Enrique y a Álvaro el significado de ‘Adiós tristeza’:

-Joaquín Luqui: “Significa toda una especie de toma de posición ¿estáis absolutamente optimistas?”.

-Enrique Urquijo: "Bueno, tampoco exactamente. Pero había que darle un título al álbum y un poco jugando con lo que dice siempre la gente, que nos pregunta 'Jo, es que son muy tristes vuestras canciones'. Y bueno, pues 'Adiós tristeza' para despistar porque el siguiente será igual de triste.

-Álvaro Urquijo: “Seguiremos siendo tristes, pero por lo menos, por título, que no quede”.

-J.L.: “Es verdad que vuestras canciones son un poco melancólicas en general, pero está claro que son también vitalistas".

Melancólica y triste, muy triste, es la canción que eligieron para presentar Adiós tristeza. También es muy bella. Compuesta al alimón por Enrique (la letra) y Álvaro (la música), Y no amanece es uno de los grandes éxitos de Los Secretos, un clásico del pop que se convirtió en su segundo nº1 en LOS40 el 7 de diciembre de 1991. El primero había sido Quiero beber hasta perder el control, en Enero de 1987.

Joaquín Sabina se hizo rogar: “lo di por imposible”

El repertorio de Adiós tristeza lo completaban otras 10 canciones. Una de ellas, la imperecedera Ojos de gata. Enrique la escribió con Joaquín Sabina y le contaba a Luqui cómo había surgido esta colaboración: “A Sabina le conocemos hace tiempo ya ¿no?, y ya habíamos grabado un tema suyo, ‘Por el túnel’ en el LP ‘Continuará’, y yo la verdad es que le llevaba pidiendo que me hiciera una letra para una canción, desde hace ni se sabe. Y ya lo di por imposible, y un día me llamó, y estuvimos viendo una canción que tenía, y así hicimos el tema”.

Aunque Enrique lo resume mucho, lo cierto es que la historia de Ojos de gata es más larga. Según Pancho Varona escribe en su libro ‘Sol y Sombra’, fue en Arrecife (Lanzarote), donde Sabina empezó a escribir su letra en un par de servilletas. Cuando llegó a Madrid, se la pasó a Urquijo, quien la terminó y la convirtió en Ojos de gata. Por su parte, el jienense hizo su propia versión ranchera que llamó Y nos dieron las diez. Ambas empiezan igual, pero tienen un final diferente. Eso sí, las dos fueron enormes éxitos.

Manolo Tena, “bastante amigo nuestro”, en tres canciones

Además de Sabina, Manolo Tena también aparece en el álbum. Exactamente, en tres canciones. Álvaro le decía Luqui: “Es bastante amigo nuestro. Cuando él tiene una letra sin música, o me llama o viceversa”. El hotel del amor y Aprendiendo a soñar son los dos temas cuya autoría comparten Manolo y el menor de los Urquijo.

La tercera canción es una versión de Frío, incluida originalmente en el álbum debut de Alarma, banda formada en los 80s por Manolo Tena, Jaime Asúa y José Manuel Díez. Enrique Urquijo explicaba en LOS40 por qué la habían elegido: “Sí, estaba en un disco de Alarma. Es un tema que siempre nos gustó mucho, pero siempre nos gusta hacer versiones en todos los discos. Para hacer versiones hay que hacer versiones de temas que estén bien, pero que no hayan sido tampoco un éxito, que no esté en mente de todo el mundo. Y este tema, para lo bueno que es, pasó un poco desapercibido en su momento, y hemos hecho una versión que creo que está muy bien”

¿Sueños por cumplir?: “Que la gente disfrute”

Antes de abandonar el estudio, Luqui planteaba una última cuestión: “¿Hay algún sueño que no hayáis podido todavía realizar?”. “Me conformo con poco”, decía Álvaro. “Con el público que tenemos, y seguir haciendo discos, para mí es la vida ideal. Mi sueño es seguir haciéndolo”.

En esa misma línea se pronunciaba Enrique, solo pedía seguir haciendo disfrutar a su público en los conciertos y con sus discos: “Estos diez años, once, que llevamos en la música, nos ha hecho ver claramente que un éxito, lleva consigo en el siguiente disco, un reto de superarlo. O incluso la gente, cuando un disco vende mucho, luego está predispuesta a que el siguiente, no lo acoja tan bien. Creo que vender muchos discos, tampoco es un objetivo, no da mucho dinero, para qué vamos a engañarnos, da a la compañía, pero no a los músicos. Entonces, con tener un trabajo, y sobre todo que la gente disfrute en los conciertos, que no vaya por inercia ni nada de eso, tener tu nombre. Y si la gente se compra el disco, que sea porque le guste, por eso, tener ventas a mí no me dice gran cosa"

En su despedida, Joaquín Luqui quiso resaltar lo a gusto que había estado con Enrique y Álvaro y destacó su autenticidad: “Hemos estado charlando amistosamente, amigablemente, relajadamente. Los Secretos, no tienen ningún secreto, está claro, son tal cual, por fortuna, nos encanta saber que se visten con esa super afición a la música. Después de tantos años, os sigue ilusionando hacer un disco, que la gente lo escuche, y que vaya a vuestros conciertos, al margen de las ventas, al margen de todo. Esperamos que sigáis así, que, dentro de otros diez años, sigáis ahí”. “Si no hemos cambiado ya, difícilmente”, apostillaba Enrique.