Beatriz Luengo se empodera tras una ruptura en ‘Chanteíto P’a un Ex’ junto a Darell: ¡Aquí vídeo y letra!

“Hoy quiero hacerte una canción de amor, pero no me sale, me gustaría llamarte mi amor, pero cabrón es lo que sale”. Así de contundente se muestra Beatriz Luengo en su nuevo single, un chanteo inspirado en una historia real que deja clara su posición ante un ex.

La canción surgió un día en el que Beatriz estaba en una sesión con su chico, Yotuel y con Andrés Castro (compositor de temas como El anillo o La bicicleta). Tiene ese aire de empoderamiento feminista que tanto defiende la cantante. “La mejor artista que ha hablado de desengaño desde el sarcasmo es Paquita la del Barrio. Así que la invitamos a hacer un cameo en el vídeo y nos dijo que sí”, explica la cantante.

Es la historia de un amigo, la historia real. “Mi amigo y yo pasamos la noche cantando Rata de dos patas el día de su ruptura así que era perfecto para nuestra historia”, añade sobre el origen de este nuevo tema.

Un ex muy urbano

Y Beatriz no llega sola sino acompañada por Darell, una de las estrellas del género urbano en Puerto Rico. Le toca ponerse en la piel del ex. “Su voz es una de las más especiales y con más sello de la música urbana, siempre ha sido uno de mis favoritos. Le mandamos el tema y respondió al segundo ‘Diablo ese tema está CABRON’…y grabó ese mismo día su parte”, cuenta sobre esta colaboración.

Las imágenes han sido cosa de Fernando Lugo, uno de los referentes de otros artistas como Bad Bunny. En esta ocasión ha tomado como inspiración a Frida Khalo recurriendo a ese colorido que tano distinguía a la pintora mexicana.

Beatriz ha creado esta canción como una herramienta de debate, algo que le apetecía hacer. “Que te digan algo que te molesta y aprovechar el verso siguiente para contestarle tú con la misma actitud”, esa es la idea que ha querido transmitir.

Algo que nos recuerda a esas versiones feministas que ha lanzado de canciones de otros artistas como Maluma. “Tú me dices y yo prefiero contestarte lo que te contestaría en una conversación normal en vez de aprobar el mensaje. Ya lo he hecho con las ‘versiones respuesta’ que hago a algunos temas de artistas urbanos. Como sucedió en Hawai girl que se viralizó con 25 millones de visitas en IGTV. Lo compartieron miles de chicas en sus stories y se creó un debate sobre roles en las canciones”, expresa.

"Cuando en una canción te dicen: te vas pero todo lo que tienes es por mi, carrito, casita, ropita de lujo… 😩🥴🤯 me hice un track solo para dar la respuesta que lleva 🔫", confiesa. Y así nació esta canción.