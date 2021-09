Susi Caramelo: “He vivido dos situaciones incómodas; a una actriz la respeto mucho y a otra nada”

Susi Caramelo sigue cumpliendo sueños. Desde que se conviertiera en la reportera revelación de Movistar+, la cómica ha dedicado su tiempo a sacar rédito a su fama con lo mejor que sabe hacer: trabajar en lo que le gusta. Tuvo un programa con su nombre como la mismísima Ana Rosa Quintana y ahora vuelve a la carga con un nuevo formato (se estrena el lunes 13 de septiembre a las 22:30 en #0 y bajo demanda) que aúna lo mejor de ella, impulsividad y comedia, pero cambiando de localización completamente.

Pregunta: ¿Cómo ha sido hacer las Américas en Susi Free?

Susi Caramelo: Me daba vértigo desde el minuto uno porque nunca en mi vida había cogido un avión doce horas. Además, era la primera vez que salía al extranjero. Tenía vértigo, pero es que venía de estar tan aburrida y tan agobiada que ¿cómo iba a decir que no a ver el mundo gratis? Es una de esas oportunidades que te pasan una vez en la vida y no puedes rechazar.

P: Y no has estado sola en esta aventura. ¿Cómo fue conocer a Colate? En un momento dado llegas a decir que por nada del mundo quieres morir a su lado...

S: Por nada del mundo quiero morir (Risas). Sé que me voy a morir, pero todavía no quiero y me parecía muy random morirme con Colate porque no tenemos nada que ver el uno con el otro. Venimos de entornos muy diferentes. Somos muy distintos, pero el tío es genial. Muy simpático y me hizo de anfitrión en Miami explicándome todo muy bien.

P: Y te echa la caña.

S: Un poco. No pierde comba el Colate. Es un seductor y gana en las distancias cortas. Pensaba que no era mi tipo, pero tiene muchas armas. Poca broma con Colate (Risas).

P: En 'Susi Free' llegas a decir que no eres actriz, pero a Almodovar le has pedido un papel en más de una ocasión. ¿En qué quedamos?

S: Siempre que tengo oportunidad de sacar el tema le pido que me llame para un casting. Sé que los castings de Almodóvar son muy duros, que no son nada fáciles, pero me gustaría mucho hacer alguna película suya de las antiguas. Tipo Mujeres al borde de un ataque de nervios, Kika...También me salió una cosita para una serie, pero no la pude hacer por agenda.

P: Tú éxito llegó con las alfombras rojas. ¿Echas de menos el reporterismo en los photocalls?

S: Quiero volver sí o sí a los photocalls. Es donde mejor me lo paso. Eso era llegar y besar el santo. Además, se me daba bien porque iba con la mentalidad de disfrutar. Ni siquiera era un trabajo. Era ir para pasármelo bien y se notaba después.

P: Todos vimos siempre las risas y los momentos virales, pero ¿hubo algún momento incómodo entre tanto foco?

S: He tenido un par de situaciones incómodas con dos actrices. A una la respeto mucho y a la otra no la respeto nada (risas). Con una me sentí muy mal porque fue una cosa que no pensaba que se lo iba a tomar tan mal, pero la otra me dio exactamente igual. Fue bastante estúpida y dije 'next'. Ir por la vida sin sentido del humor tiene que ser muy triste.