Britney Spears ya luce anillo de compromiso: ¡Se casa con Sam Asghari

A principios de año cazaron a Sam Asghari en una joyería de Cartier y empezaron a sonar las alarmas por si el bailarín se había decidido y, después de cinco años de relación, le pedía por fin a su chica, Britney Spears, que se casara con él. Pero pasaban los meses y no se veía confirmación alguna de esas hipótesis.

Hasta ahora. La cantante ya luce el anillo que le ha regalado su chico y anuncia boda. "Este adorable imbécil ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida", escribía en sus redes. Y parece que por eso no le ha costado decir que sí. “Joder, no me lo puedo creer 💍💍💍💍💍💍❣️!!!!!!”, compartía junto a un vídeo en el que podemos ver la nueva pieza que luce en su dedo anular.

Se trata de una pieza con un diamante de cuatro quilates que tiene inscrito el apodo con el que el novio llama a la cantante: ‘leona’. Un diseño de un conocido joyero neoyorquino llamado Roman Malayev que seguro que ha costado lo suyo.

La petición de mano llega en un momento clave en la vida de Britney. Tras una dura campaña pidiendo su liberación, por fin su padre ha renunciado a la tutela de su hija y esta parece ser la mejor celebración de la pareja que está deseando formar una familia como ella misma explicó en el juzgado.

No han faltado las felicitaciones de todos los que quieren celebrar con ella este buen momento y esta noticia tan feliz. Algunos diseñadores entre ellos, a ver quién le hace el vestido.

Paris Hilton: ¡¡Felicidades amor !! 😍 ¡Muy feliz por ti! ¡Bienvenida al club! 👰🏼💍

Vera Wang: ¡Felicitaciones Britney! 🖤🖤🖤🖤 XXV

Selma Blair: Esta es la noticia más maravillosa. Por supuesto. Estás radiante y tu prometido hizo un hermoso anillo. Felicidades !!!!!!!! 💛💛💛💛💛💘💛💛💛💋💛💛💛⭐️⭐️💛💛💛 ♥ ️

Christian Siriano: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Octavia Spencer: Hazle firmar un acuerdo prenupcial

Una peineta de boda

“La pareja ha hecho oficial su compromiso y están profundamente conmovidos por el apoyo, la dedicación y el amor que les han hecho llegar”, confirmaba el representante de Asghari a la revista People desvelando que la pedida tuvo lugar en su casa este mismo domingo.

Se conocieron en 2016 durante el rodaje del videoclip de Slumber Party. Desde entonces se volvieron inseparables y aunque algunos no daban un duro por esta relación en la que ella es 13 años mayor que él, parecen felices y han logrado consolidarse como pareja en estos años.

Tal vez la peineta que ha publicado el bailarín vaya dirigida a todos aquellos que no creyeron en ellos. O puede que vaya dedicada a su suegro tras haberle privado de dar este paso mucho antes.

El caso es que ahora toca preparar boda y siendo Britney, seguro que será por todo lo alto. O no, que con ella nunca se sabe.