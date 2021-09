Madame de Rosa denuncia el acoso que sufre en las redes por su delgadez

La influencer madrileña Madame de Rosa (Ángela Rozas Díaz) ha decidido poner los puntos sobre las íes y denunciar el acoso que viene sufriendo durante los últimos días por parte de algunos usuarios de las redes que la critican por su delgadez y ha defendido que su cuerpo también es real pese a no tener curvas.

"Mi cuerpo es REAL. Antes de hacer un comentario en RRSS piensa que detrás de la pantalla hay un ser humano. Nuestras palabras tienen consecuencias", ha pedido la creadora de contenido a sus seguidores a través de un reels de Instagram en el que se ha sincerado sobre lo que está sufriendo en los últimos días.

Rozas ha acompañado este mensaje de un vídeo en el que ha expuesto que, después de haber colgado varias fotografías en las que se puede ver su cuerpo y sus formas ha recibido decenas de comentarios negativos que la increpan por su delgadez, algo que la ha llevado a no encontrarse bien. "He recibido comentarios sobre mi físico brutales", ha asegurado la influencer, que después ha enumerado varios en los que se pueden leer cosas como "Esas costillas"; "Mejor más vestida, que no se vea la delgadez extrema", "Presumir de huesos, no", "Te falta un plato de puchero", "Ese tipo de escotes con tan poco pecho no quedan bien" y "Qué saco de huesos, qué grima, de verdad".

"Los comentarios son demoledores"

Madame de Rosa, visiblemente emocionada después de compartir con sus seguidores los comentarios a los que se ha tenido que enfrentar, ha querido explicar a sus fans que ella lleva toda la vida siendo delgada y que, de hecho, cuando era pequeña le daban batidos de proteínas para tratar de que engordase un poco.

"Llevo toda mi vida aguantando a gente que, porque estás delgada, se cree que tiene el derecho de decirte que estás muy delgada. No sé si os dais cuenta de la gravedad de eso. Si fuera al revés y yo voy a una persona que está gorda y le digo 'Qué gorda estás, qué horror de cuerpo, menudo saco de lorzas...' Es que no se me ocurriría", ha defendido la it girl.

Después, Madame de Rosa ha denunciado que los comentarios que ha tenido que leer "son demoledores" y ha puesto en cuestión el por qué a las personas delgadas se las ataca sin ningún tipo de remordimientos y ha vuelto a defender que su cuerpo es tan real como los demás. "Estas tetas pequeñas han dado de mamar a mi hijo durante seis meses", ha recalcado.

Además, la influencer ha querido recalcar que algunos comentarios que le indican que es un mal ejemplo para las niñas la ofenden como madre y como mujer, ya que la señalan por ser como es y la invitan a sentirse mal consigo misma y a tener la necesidad de disculparse por tener un cuerpo delgado.

Sus compañeras influencers la apoyan

Después de publicar este video Madame de Rosa ha recibido el cariño de muchos de sus seguidores y también de un numeroso grupo de artistas e influencers que han querido mostrarle su amor. Entre ellas Laura Escanes, Lola Índigo, Blanca Suárez, Paula Echevarría, Teresa Andrés Gonzalvo, Raquel Reitx, Tamara Gorro, Blas Cantó, Toni Acosta, Gigi Vives y Elena Tablada, quienes no han querido dejar pasar la oportunidad de reivindicar la belleza de todos los cuerpos y, sobre todo, la belleza interior.