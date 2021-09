El K-Pop de Monsta X regresa con un nuevo tema en inglés, ‘One Day’: ¡Mira aquí el videoclip!

El K-pop es uno de los géneros de moda del panorama musical internacional y uno de sus grandes culpables es Monsta X. La banda surcoreana regresa con un nuevo tema en inglés, titulado One Day.

Se trata de una composición de ritmos lentos, ya que trata sobre haber perdido o roto con alguien, y de esa sensación de no saber si podremos encontrarnos mejor en algún momento, mientras estamos atrapados en ese sentimiento y somos incapaces de ver más allá.

El propio cantante Kihyun reconoce que ha pasado mucho tiempo desde que no sacaban un tema en inglés, además de mostrarse enormemente agradecido por el apoyo de sus fans: "Ha pasado mucho tiempo desde que lanzamos una canción en inglés. Para sacar este tema, hemos tenido mucho apoyo y ayuda, asique me gustaría dar mi más sincero agradecimiento. Debido a la pandemia, no pudimos ver a nuestras MONBEBE internacionales, sin embargo, siempre han sido la luz y la energía para nosotros. Un agradecimiento especial a nuestros MONBEBE, porque por ellos conseguimos llegar hasta aquí."

Además, el mismo integrante del grupo también pide mucho apoyo para este lanzamiento y anticipa que mucho más está por venir: "¡Por favor, denle mucho amor a "One Day" y esperen con ansias nuestras nuevas canciones que saldrán en un futuro muy cercano!"

Por otro lado, el rapero Joohoney sigue en la línea de su compañero y muestra su alegría por volver a estrenar música en inglés: Estoy realmente feliz y completamente preparado para mostrar los diferentes encantos que poseemos ¡Estemos siempre juntos, cuidándonos unos a otros y demos mucho amor a "One Day”!

Challenge en TikTok

El lanzamiento de One Day no viene solo. Y es que ya está pisando fuerte el challenge del baile de la composición en la red social que no deja de crecer en popularidad: TikTok. Con el hashtag #OneDayDanceChallenge puedes imitar los pasos de Minhyuk:

Cabe recordar que Monsta X fue el primer grupo de K-pop en crear un álbum totalmente en inglés. Ese trabajo de estudio fue All About Luv y obtuvo un éxito masivo más allá de su país, especialmente en Estados Unidos. Allí entraron en la lista Billboard y se convirtieron en uno de los tres grupos de su género en colarse en el top 10. Ahora, debemos seguirlos de nuevo muy de cerca porque se aproxima algo muy parecido a ese disco.