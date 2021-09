La excusa de Nicki Minaj para no ir a la gala MET 2021 desata un aluvión de críticas

Nicki Minaj fue uno de las notables ausencias de la gala MET 2021 en la que decenas de famosos, celebrities, VIPs y gente de la moda, el cine, la televisión... desfilaron por la alfombra de la mayor concentración de rostros conocidos por metro cuadrado. Y lo más curioso del asunto es la excusa que ha publicado para no acudir.

Fueron varixs lxs seguidorxs de la rapera que le preguntaron por su no presencia frente a las cámaras de los fotógrafos y la cantante no dudó en responder públicamente que al no estar vacunada aún contra la covid-19 no podía participar del desfile de moda en el Metropolitan Museum de Nueva York.

"Ellos querían que estuviera vacunada para el Met. Si me vacuno, no será por el Met. Será cuando sienta que he investigado lo suficiente al respecto. Ahora mismo todavía estoy trabajando en ello. Hasta entonces, queridos, manteneos a salvo. Llevad las mascarillas con dos cordones que se ajusten a vuestra cabeza y a vuestra cara, no esas otras que quedan sueltas" explicaba la solista.

Varixs usuarixs recordaban entonces a Nicki Minaj que tarde o temprano, investigue o no, la vacuna será necesaria para poder trabajar, viajar o acudir a algunos establecimientos privados que se pueden reservar el derecho de admisión para controlarla pandemia. Hay que recordar que sigue habiendo centenares de muertes cada día. Una decisión que a Minaj le parece lógica e inevitable.+

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

I know babe. A lot of countries won’t let ppl work w/o the vaccine. I’d def recommend they get the vaccine. They have to feed their families. I’m sure I’ll b vaccinated as well cuz I have to go on tour, etc. https://t.co/7SK5Df0yBf — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021