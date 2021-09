La Reina Letizia vuelve a la universidad y recuerda cómo era de estudiante: “a pesada no tiene rival”

La Reina Letizia también se apunta a la vuelta al cole en este septiembre de 2021. Aunque, en este caso, a la vuelta a la universidad. Y es que doña Letizia ha regresado a la que fue su casa cuando estudió Periodismo, donde recordó (con risas incluidas) cómo era de estudiante.

Este momento tuvo lugar en el Acto Conmemorativo del 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Fue en este centro en el que Su Majestad cursó la licenciatura de Periodismo en los años noventa.

Más de un cuarto de siglo después (26 años), se ha consumado su retorno para ser reconocida como Alumna UCM de Honor. Además, presidió el acto en el que agradeció el nombramiento y compartió la nostalgia que le producía volver: "Venir cada día durante cinco años en la década de los noventa a esta facultad deja huella, quienes habéis pasado por lo mismo sabéis de lo que hablo".

A continuación, hizo memoria para relatar el momento en el que la habían admitido en Periodismo, donde aprovechó para soltar una de sus primeras bromas: "Me estoy acordando de lo que sentí cuando recibí la carta en la que éramos admitidos en la facultad de Ciencias de la Información después de aprobar selectividad. Si lo pensáis parece de otro siglo, pero es que es de otro siglo, que la facultad cumple 50, y yo a punto estoy, como sabéis, bueno, como sabe toda España (risas)". Os confieso que aprendí muchas cosas aquí. Por ejemplo, a usar el tipómetro. Aprendí muchas más cosas desde luego, en las aulas y fuera de las aulas. ¿Qué os voy a contar de la cafetería?"

"A pesada no tiene rival"

Agradecimientos aparte, el momento estrella de su discurso ha sido sin duda cuando recordó cómo era de estudiante: "No voy a aburriros ni a ponerme intensa con historietas de aquella época, pero me acuerdo en una clase, no sé si era cuarto o quinto, con un catedrático de aquellos brillantes, y en mitad de la clase el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi estaba gritando: "Ortiz, mire Ortiz, desde luego yo no sé qué va a ser de su vida, pero a pesada (se refería a las preguntas, a la curiosidad) ahí no tiene rival".

Una curiosidad que ella admite que mantiene pero, evidentemente, la usa de forma muy diferente a la de su antigua profesión: "Yo creo que lo de la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ya no cuento las respuestas que me dan"

Volvió a sacar su humor para hacer el más recurrente de los chistes de estos estudios y, por supuesto, nombrar uno de los lugares más emblemáticos del citado edificio: "Os confieso que aprendí muchas cosas aquí. Por ejemplo, a usar el tipómetro. Aprendí muchas más cosas desde luego, en las aulas y fuera de las aulas. ¿Qué os voy a contar de la cafetería?"