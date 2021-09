Vin Diesel responde a los que se mofan de su nueva barriga cervecera y la falta de músculos

Ni siquiera las más grandes estrellas de Hollywood son capaces de sobrevivir a las vacaciones sin unos kilos de más. Es lo que le ha pasado a Vin Diesel, quien ha sido cazado in fraganti por unos paparazzis mientras veraneaba por Italia junto a su familia y sus amigos.

Subido a un yate, sin camiseta y con una actitud completamente desenfadada, el prota de Fast & Furious lució como nunca una enorme barriga cervecera y unos músculos mucho más menguados que aquellas "piernas de caballo por brazos" (en palabras de Chris Hemsworth) a los que tiene habituados a sus fans.

Las malas lenguas no se han hecho esperar y la nueva forma física de Vin Diesel ha sido motivo de mofa. Del «parece a una nave de transporte de tropas de Star Wars» al «por fin he conseguido lucir igual que una estrella de Hollywood» o «la vida se disfruta comiendo también», los comentarios que ha despertado esta exclusiva del New York Post se han hecho virales y han llegado a oídos del propio Diesel.

Vin Diesel spotted shirtless on a yacht in Italy https://t.co/RpVTyl9dL5 pic.twitter.com/HeJ2Klse6K — New York Post (@nypost) September 8, 2021

Este tipo de mensajes siempre hacen sangre y al final acaban generando una presión a las personas para lucir como estereotipos, lo cual es contraproducente para la salud mental. El actor lo ha querido dejar bien claro recordando que él es padre y que durante el verano no tiene por qué machacarse en el gimnasio ni lucir unos abdominales de lujo.

«Es increíble la respuesta que me han dado varios periodistas estos últimos días en Nueva York. Uno me dijo que quería ver el 'cuerpo de papá'. Me pregunto si debería enseñarles la foto», brmeó en una entrevista el actor, de 54 años, quien está inmerso ya en el rodaje de la décima entrega de Fast & Furious.

Vin Diesel el 12 de septiembre de 2021 demostrando que ya ha vuelto a ponerse en forma tras el verano / AFP vía Getty Images / Lars Baron

«¡Las críticas al cuerpo siempre están mal!», añadió. «Es como si tener un cuerpo de papá se volviera viral. Yo tengo un par de meses libres en los que no tengo que estar frente a la cámara y realmente soy padre». Más claro, agua. Además, en los últimos eventos en los que ha participado el actor este aparece ya completamente en forma.