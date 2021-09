OneRepublic presentará ‘Human’ en Madrid el 28 de septiembre

Tal y como pasó con muchos otros artistas, OneRepublic no pudo lanzar su quinto álbum de estudio durante el pasado año. Sin embargo, a pesar de este retraso, la banda estadounidense ya está de plena actualidad por haber publicado su nuevo disco, Human.

La banda ha regresado más fuerte que nunca y ha dado la bienvenida al sucesor de Oh my my, su último disco lanzado en 2016. Compuesto por 16 canciones, el grupo ha integrado en el tracklist del disco algunos de sus populares adelantos, Rescue Me, Wanted, Didn't I o Run.

El grupo de Colorado tenía previsto actuar en España hace unos meses, pero ya tiene una nueva fecha para tocar en nuestro país dentro de la gira por Europa. Dichas actuaciones tendrán lugar muy pronto, los días 28 de septiembre en Madrid (Wizink Center) y el 29 del mismo mes en Sevilla (Plaza de España). Las entradas ya pueden conseguirse a través de los medios habituales.

Además de sus lanzamientos, OneRepublic ha estrenado el videoclip de uno de los temas que componen este nuevo disco, Someday. Una canción de lo más pegadiza, fiel al estilo al que nos tienen acostumbrados, su característico pop, pero con un toque más suave y a la vez personal.

La banda que dio la vuelta al mundo con Counting Stars hace ya ocho años, en el 2013, pisará de nuevo tierras españolas. Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle y Eddie Fisher están de vuelta, y lo hacen como si nunca se hubieran ido.

One Republic debutó en 2007 con Dreaming Out Loud. Su sencillo Apologize fue un éxito de ventas multiplatino y recibió una nominación al Premio Grammy. El segundo álbum, Waking Up (2009), produjo los sencillos All the Right Moves, Secrets y Good Life. Le siguió el álbum de platino Native en 2013, cuyo sencillo Counting Stars logró más de 33 millones de ventas, y en 2016 Oh My My, su cuarto álbum.