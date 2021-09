Venezia, primer nº1 de Hombres G en LOS40: “es como librarte de la mili”

Venezia nació en 1983 sin voz de tenor. David Summers la compuso en un par de días como burla a los éxitos italianos que proliferaban en las radios. Dos años después, el batería Javier Molina fue el encargado de la famosa intro operística... 'Yo sono il capone della mafia'. Y ya desde ese momento, la ciudad italiana de las góndolas y los canales, se convirtió en una de las "balas infalibles" del repertorio del grupo. El 14 de Septiembre de 1985, Venezia se convirtió en el primer nº1 en LOS40 de Hombres G. Hace 36 años.

Venezia sin voz de tenor

Venezia ha acompañado a Hombres G desde el principio, porque fue una de las primeras canciones que grabaron en 1983 con el sello Lollipop. Curiosamente, no apostaban demasiado por el tema. Se publicó en la Cara B de Milagro en el Congo, la canción en la que más confiaban, su hit. Pero se equivocaron, claro. Porque hoy de Milagro en el Congo, nadie se acuerda.

Venezia la compuso David Summers, letra y música, en un par de días. Esa primera versión, no contenía la famosa 'intro' operística que pasaría a la posteridad. Esa parte en italiano había sido adaptada por Lidia Lovane, amiga cercana de algunos de los componentes del cuarteto madrileño. La cantaba David... y no con voz de tenor precisamente.

Después de registrar un segundo single, nada menos que con Marta tiene un marcapasos (en la Cara A) el siguiente objetivo del grupo fue grabar un LP. Por entonces, con tan solo cuatro canciones, David, Dani, Javi y Rafa ya eran conocidos en la escena musical madrileña.

Venezia con voz de tenor

La versión definitiva de Venezia, la que hoy todos conocemos, era el primer corte del primer LP del grupo, el homónimo Hombres G. Junto con otros nueve temas más, se grabó y mezcló en Enero de 1985, en los estudios TRAK de Madrid, bajo la producción de Paco Trinidad. Ya entonces habían fichado por Paco Martín para su recién estrenada compañía independiente Twins. Fue una grabación muy rápida, solo tardaron nueve días. Y el 11 de Marzo de 1985, el debut de Hombres G estaba en la calle.

Esta vez sí, se apostó claramente por Venezia como primer single. La voz del aria de ópera de la 'intro', minuto y medio aproximadamente a capella, es del batería Javier Molina. Amante de la ópera y con una gran habilidad para imitar voces, él mismo contaba en Vanity Fair cómo surgió la idea. Iban los cuatro en coche a una entrevista, con la radio puesta, y empezó a sonar un aria de ópera y se puso a cantar Venezia con con la voz impostada: "Andábamos de cachondeo y medio de pedo, como siempre, y me dio por hacer la gracia y estos se descojonaban. No me acuerdo quién fue el primero que dijo que habría que grabar eso si hacíamos un disco".

El caso es que todos coincidieron en que 'molaba' empezar así el tema. Y cuando llegó el momento de grabarlo de nuevo... lo hicieron. Y se convirtió con una de las intros más recordadas del pop español.

Venezia (Remaster 2015)

Una burla a los éxitos italianos

Venezia es puro sarcasmo. Cuando David Summers la escribió en dos días, lo que pretendía era mofarse de todos esos éxitos italianos que plagaban las radiofórmulas. El guitarrista del grupo, Rafa Gutiérrez, lo contaba en La Opinión de Murcia: "es una broma a todos los éxitos del verano de los años ochenta, que eran siempre de Umberto Tozzi y otros artistas italianos... Venezia era una burla de todo eso".

"Una chica en los coros" y en la portada

Venezia tiene otra peculiaridad. La desvelaba Dani Mezquita en la página oficial de Twitter del grupo: "... junto con Si no te tengo a ti, es la única canción de nuestro repertorio en la que colabora una chica en los coros". La chica en cuestión es Susana Aguilar.

Dani Mezquita, David Summers y Rafa Gutiérrez, miembros de Hombres G, en un concierto en México en 2009 / Alfredo Lopez/Jam Media/LatinContent via Getty Images

Y en la portada del single, otra chica, la actriz norteamericana Stella Stevens, que también apareció en la carátula del LP junto a Jerry Lewis, en un fotograma de 'El profesor chiflado'. Contaba David en la revista Vanity Fair: "Elegimos las portadas inspirándonos en las pelis... Quise desde un principio darle ese halo cinematográfico al grupo, porque a mí me ha fascinado siempre el cine. Pedimos permiso a Cinema International Corporation ... y nos dijeron más o menos que hiciéramos lo que nos saliera de los cojones. Nunca volvimos a pedir permiso. Stella Stevens o Jerry Lewis podían habernos dicho algo porque era su imagen, y el disco se distribuyó también en las tiendas de Estados Unidos, quién sabe si lo pudieron llegar a ver".

Primer nº1 en LOS40... "como librarte de la mili"

Decía David Summers en LOS40 que siempre fueron un grupo con suerte: "No hemos tenido malos momentos. El primer single lo grabamos en el 83 y desde entonces hemos tenido mucha suerte. Enseguida los Hombre G fuimos muy famosos y empezamos a grabar discos antes de saber tocar". Y no miente. Ya con Venezia lograban su primer nº1 en LOS40 el 14 de Septiembre de 1985. Después llegarían otros 10 más, sin contar su dueto con Dani Martín en ¿Por qué no ser amigos?.

Pero Venezia es especial, por ser el primero. Y porque para el grupo, "ser nº1 en LOS40 es una referencia, es como librarte de la mili, es algo que no siempre pasa"