Kim Kardashian se presenta en la MET Gala con un diseño de incógnito y ya hay teorías sobre su significado

Tras un año de cancelación y una fecha pospuesta, por fin, hemos podido presenciar la siempre espectacular alfombra roja de la MET Gala. No ha defraudado y nos ha dejado grandes looks y titulares.

Al margen de la fantástica elección de Rosalía con guiño a España, ha habido más elecciones que han dado lugar a muchos comentarios. En este homenaje a la moda estadounidense, que era el tema central de este año, hemos encontrado muchas curiosidades.

Por primera vez se daba acceso a la exclusiva lista de invitados a Tiktokers y youtubers, pero han sido las celebridades de siempre las que han generado más especulaciones. Y si hay una estrella fija en este evento, esa es Kim Kardashian que ha vuelto a brillar.

Había que llamar la atención ante las altas expectativas depositadas en este escaparate de moda y ella lo sabía. Tal vez por eso haya aprovechado para presentarse con un diseño de Balenciaga que ha generado muchas especulaciones.

Un conjunto negro de pies a cabeza que no dejaba ni un milímetro de piel a la vista, ni siquiera del rostro. Más allá de que pudiera ser una reflexión sobre la identidad y la fama con la pretensión de que la gente prestara más atención al diseño que a la celebritie, y ante la falta de una explicación oficial, en redes hemos encontrado muchas hipótesis sobre la interpretación que se le puede dar.

Diversas teorías

Las redes se han llenado de teorías que van desde su inspiración en el imaginario de Harry Potter, aunque, habría que destacar que su origen es inglés y no tiene mucho que ver con la identidad estadounidense. También han hablado de demonios, aliens y demás seres extraños, muchos de ellos relacionados con personajes de ficción.

Entre tanta teoría frívola, encontramos también reflexiones más serias y cercanas a la actualidad que estamos viviendo. Hay quienes opinan que su diseño era una representación de las mujeres afganas y la crisis política del país. Unos lo ven como una ofensa, mientras que otros han aplaudido el gesto.

No entendemos de qué va ahora esta selección de atuendos de Kim Kardashian pero nos parece, por mucho, bastante indolente y sombrío. Especialmente en este momento con la situación sociopolítica para las mujeres en Afganistán, pero no nos parece que sea coincidencia por lo mismo. pic.twitter.com/HISZWPbMTI — Las brujas del mar (@brujasdelmar) September 14, 2021 Kim Kardashian Representa a las mujeres Afganistán puede que no signifique nada para muchos, este es un lindo gesto de "generosidad" no dejemos en el olvido la realidad que se está viviendo en AFGANISTÁN y también en muchas partes del mundo pero de diferentes formas #MetGala pic.twitter.com/cXvHKrbKDa — Valerie RM 🇨🇴 (@ValeriG08) September 14, 2021

El caso es que no es la primera vez que hemos podido ver a Kim Kardashian con un look similar. Hace un par de días ya lucía con el cuerpo cubierto de pies a cabeza. Parece dispuesta a poner de moda este tipo de atuendo con tanta inspiración bondage.

Un acompañante misterioso

Hace un tiempo, el que fue su marido, Kanye West, le presentó a Demna Gvasalia, el creativo de Balenciaga que firma este diseño y parecen haber hecho muy buenas migas. De ahí que se haya puesto en duda la identidad del acompañante de Kim en esta alfombra.

Los hay que aseguran que sus gestos son similares a los que ha hecho el rapero durante la presentación de su último álbum en la que contó con la presencia de su ex mujer. Otros, piensan que el que se escondía tras ese diseño tan particular no era otro más que el propio diseñador.