Aitana habla sobre su intolerancia al gluten tras lanzar el McAitana: “Me lo diagnosticaron antes de verano”

Aunque la última colaboración de Aitana no ha sido musical, está dando mucho que hablar. La cantante se ha convertido en embajadora de McDonald’s sacando su propio menú. La artista se ha sumado a otras estrellas como Travis Scott, BTS o J Balvin, compartiendo sus productos favoritos de la carta del restaurante con todos sus seguidores y seguidoras. ¿El resultado? Que sus miles de fans ya lo hayan probado.

Este miércoles, para presentar el menú, Aitana y McDonald’s han reunido a los medios en el Green Patio de Madrid. En un evento presentado por Dani Mateo, la cantante ha aparecido contenta. Lo ha hecho junto a Natalia Echevarría, la responsable de Marketing de la marca en España.

“Esto nació hace un año y medio. Nos dimos cuenta que en McDonald’s todo el mundo tiene su menú favorito. Desde la marca quisimos poner en valor esto y empezamos con Travis Scott. Aitana es la primera artista local fuera de Estados Unidos que lo hace”, ha dicho Natalia.

Aitana aclara si es intolerante al gluten

Aitana ha hablado en más de una ocasión sobre que es celiaca. De este modo, los fans se preguntaban cómo podía comer la hamburguesa CBO si tiene gluten. La cantante ha querido aclarar que esta colaboración lleva mucho tiempo fraguándos:

“Cuando yo acepté esta colaboración fue hace bastante. A mediados del año, antes del verano, me han diagnosticado que soy celiaca. Bueno, intolerante al gluten. Ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña hecha. La realidad es que yo durante toda la vida me he pedido esto. Ahora me tengo que pedir la hamburguesa sin gluten, que también la tiene. No tiene sentido repetirlo porque yo toda mi vida me he pedido la CBO. Ese es el que yo siento como mi menú”.

.@Aitanax explica por qué escogió la hamburguesa CBO para el #McAitana a pesar de ser celiaca: “Me lo diagnosticaron hace menos de un año” pic.twitter.com/CCq0BjRYp5 — LOS40 (@Los40) September 15, 2021

No es la única anécdota que ha contado Aitana que tiene relacionada con la famosa cadena de restaurantes. La artista también ha explicado que desde bien pequeña lo asocia a momentos importantes de su vida.

“La primera vez que le dije a mis amigos que había pasado el casting de Operación Triunfo estaba en McDonald’s. Nos reuníamos allí. Se lo dije antes de feria y recuerdo que les dije que iba a entrar”.

Sea como sea, el McAitana está dando mucho que hablar. ¿Lo habéis probado ya?